Протягом минулої доби на фронті сталось 152 бойових зіткнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Росіяни хочуть просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.

Ворог намагається просунутись на Лиманському напрямку: дивіться карту

На Сіверському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

Були боєзіткнення біля Часового Яру: дивіться карту

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.

Що відбувається на Торецькому напрямку: дивіться карту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Біля Покровська було 73 спроби штурмів: дивіться карту

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

Ситуація біля Великої Новосілки: дивіться карту

На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили чотири безрезультатні спроби штурмувати позиції наших підрозділів в острівній зоні дельти Дніпра.

У Курській області підрозділи Сил оборони України відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав тридцять авіаційних ударів із застосуванням 41 керованої бомби, а також здійснив 452 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.