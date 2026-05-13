Адские бои за Покровск и попытка оккупантов наступать на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, в частности на Сумщине, Харьковщине и Донетчине. Однако, украинские силы проводят контратаки, уничтожают логистику и военные объекты России в тылу.

Оккупанты активизировали боевые действия на Харьковском, Купянском, Покровском и Запорожском направлениях. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

Российские войска 12 мая продолжили ограниченные наступательные действия на севере Сумской области. Однако, атаки оказались безуспешными и не дали возможности россиянам продвинуться вглубь региона.



Ситуация на Сумщине / Карта ISW

На Харьковской области российские войска продолжали штурмы вблизи границы. Российские пропагандистские ресурсы заявляли о якобы захвате Чайковки, однако подтверждений этому нет. В то же время украинские Силы специальных операций нанесли удар по российскому подразделению беспилотников в Белгородской области России. На Купянском направлении российские силы также пытались наступать, но без успеха.

Где россияне пытаются продвинуться на Харьковщине: смотрите карту ISW

На Донецкой области украинские силы имели успехи вблизи Славянска и в районе Константиновки. В то же время российские войска проводили диверсионно-штурмовые проникновения малыми группами. По данным аналитиков, оккупанты также активно атакуют украинскую логистику FPV-дронами вблизи Славянска и Краматорска.

Оборона Донецкой области / Карты ISW

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Российские войска наступают сразу на нескольких участках, а украинские силы проводят контратаки. Стороны все чаще используют легкий транспорт, роботизированные системы и тяжелые дроны для обеспечения логистики у линии фронта.

К слову, офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала заявил, что в районе Покровска россияне продолжают давить и нет никаких признаков того, что интенсивность боевых действий снижается. Оккупанты продолжают подтягивать ресурсы для дальнейших атак. Кроме того, 7-й корпус ДШВ отмечает, что россияне пытаются прорваться к Родинскому и захватить Гришино.

У Запорожской области российские силы, несмотря на переброску дополнительных десантных и мотострелковых подразделений, не смогли достичь значительных успехов. Аналитики отмечают, что даже усиление группировки не позволило России изменить ситуацию на этом участке фронта. В то же время на Херсонской области не было зафиксировано активных боевых действий.

Боевые действия на Юге Украины / Карты ISW

Почему Донбасс важен для России?

Оккупанты усиливают давление сразу на нескольких направлениях Донецкой области. Однако, такие активные действия россиян имеют объяснения.

Для России Донбасс имеет не только военное, но и политическое и экономическое значение. Кремль рассматривает захват Донецкой и Луганской областей как один из ключевых инструментов для ослабления украинского суверенитета и демонстрации собственной "победы" в войне. Полный контроль над регионом является важным политическим ультиматумом Владимира Путина и частью пропагандистской концепции так называемой "Новороссии".

С военной точки зрения, оккупация Донбасса открывает России возможность для дальнейшего продвижения вглубь Украины. Кроме того, оккупанты стремятся прорвать украинский оборонительный пояс в районе Славянска, Краматорска и Константиновки, а также сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Украина уничтожает военный потенциал врага, чтобы остановить наступление: что известно

Украинские защитники нанесли серии ударов по военной и промышленной инфраструктуре России, в частности по объектам, которые обеспечивают армию боеприпасами и топливом. Среди пораженных целей – арсенал ГРАУ "Кедровка" в Свердловской области и два предприятия по производству взрывчатых веществ, включая "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске и предприятие в городе Сельцо Брянской области.

Также сообщается о поражении Ярославского нефтеперерабатывающего завода, где возник пожар, что имеет значение для обеспечения российской армии топливом. Кроме того, под ударами оказались нефтебаза в Луганске и другие военные объекты на временно оккупированных территориях.

Украинские Силы обороны и СБУ продолжают системные атаки на российские НПЗ, склады боеприпасов, средства ПВО и логистическую инфраструктуру, направленные на снижение военно-экономического потенциала России. В частности, зафиксировано поражение Туапсинского НПЗ – единственного нефтеперерабатывающего завода России на побережье Черного моря, а также ряда других объектов в разных регионах.