Наступление России не имеет ожидаемых для них результатов. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что известно о ситуации на фронте?

Российские войска 18 апреля продолжили штурмовые действия и попытки проникновения на территорию северной части Сумской области. Как пишет ISW со ссылкой на данные военного обозревателя Константина Машовца, малые штурмовые группы действуют в районах Миропольского и Проходов, однако эти населенные пункты остаются под контролем Украины.

Несмотря на активность, российским силам не удалось достичь существенных тактических прорывов в регионе. С начала 2026 года они смогли продвинуться в среднем лишь на 5 – 6 километров вглубь украинской территории и захватить одно относительно большое село – Грабовское.

На Харьковском направлении российские войска также используют тактику малых проникновений. Однако, ВСУ остановили их наступление в районе Волчанска и проводят контратаки, в частности в юго-восточной части города. Украинские удары затрудняют поставки и подкрепление российских подразделений.

В Купянском районе ситуация для России также усложнилась. Украинские контратаки вблизи Песчаного и Куриловки остановили продвижение противника, заставив его приостановить попытки вытеснить ВСУ с левого берега реки Оскол.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 апреля / Обзор карт ISW

В Донецкой области боевые действия остаются интенсивными, однако темпы продвижения российских войск замедлились. В частности, в направлении Славянска ВСУ заставили противника приостановить наступательные действия на отдельных участках. В то же время россияне концентрируют атаки в районе Рай-Александровки.

В районе Константиновки российские силы осуществили механизированный штурм с применением бронетехники и мотоциклов и смогли продвинуться вблизи Часового Яра. Параллельно они нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по самому городу.

Важно! Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что россияне не смогут захватить Донбасс до сентября. Оккупанты не имеют достаточно ресурсов. Россия собирается перебросить 20 тысяч резервных войск на Донецкое направление, но эксперт Попович считает, что этого хватит только на 20 дней боев.

18 апреля российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском, западном Запорожье и Херсонском направлениях, но не продвигались вперед. Для оккупантов на юге главной задачей остается – удерживать позиции на передовой, защищать тыловые районы от ударов украинских войск и продвигаться в пределах досягаемости артиллерийских установок города Запорожье.

