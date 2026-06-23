Россияне продолжают наступление в Харьковской области и на Донбассе: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские оккупационные войска продолжают активные попытки штурма на нескольких направлениях на востоке и юге Украины, массово применяя тактику проникновения небольших групп и беспилотники. В то же время Кремль развернул масштабную когнитивную войну, распространяя сгенерированные искусственным интеллектом видеоролики для создания иллюзии "прорыва" украинского фронта.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Какова ситуация на фронте?

В северной части Сумской области враг проводил ограниченные наступательные действия, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. Российские военные блогеры заявляли о якобы вхождении оккупантов в населенные пункты Новая Сечь и Кияница, расположенные к северу от Сум, но эти данные не подтверждены.



Ситуация в Сумской области / Карты ISW

Российские войска пытались атаковать к северу и северо-востоку от Харькова, но не добились успеха. По имеющимся данным, оккупанты регулярно отправляют по несколько солдат в сторону Казачьей Лопани исключительно для создания медийной иллюзии постоянных боев – реального продвижения за северные окраины поселка у них нет еще с конца апреля.

По данным ISW, на Волчанском направлении зафиксирована рекордная плотность российских БПЛА на квадратный километр фронта.

К северу от Купянска зафиксировано продвижение врага – согласно сообщениям, оккупанты недавно захватили село Радьковка. Кроме того, россияне провели инфильтрационные операции: геолокационные кадры подтверждают удары ВСУ по позициям России в северной части самого Купянска и в Куриловке, расположенной к юго-востоку от города, куда проникли группы оккупантов. Вблизи Боровой продолжаются ожесточённые бои. Враг атакует к северо-востоку от посёлка, тогда как украинские силы осуществили контратаку к юго-востоку от него.

Ситуация в Харьковской области / Карты ISW

В Донецкой области россияне активно используют дезинформацию и манипуляции, чтобы представить больше успехов. В частности, публикуют видео с поднятием флагов в Лимане и Константиновке, созданные с помощью искусственного интеллекта.

На Славянском направлении россияне пытаются продвигаться лобовыми штурмами при поддержке техники, параллельно засылая небольшие группы. Враг пытается сосредоточить артиллерию и дроны возле оккупированных сел. Украинскую логистику оккупанты блокируют КАБами и "спящими" БПЛА.

Ситуация в Константиновке серьезная , но не катастрофическая, несмотря на заявления оккупантов. Российская пехота заходит с востока и юга, действуют группы на северных окраинах, однако город остается "серой зоной". Темп продвижения врага крайне низкий (менее 100 метров в сутки) из-за работы украинских дронов. Приоритет вражеских операторов БПЛА – охота на украинские экипажи беспилотников, чтобы дать пехоте пройти через "зону поражения". Удары ВСУ по тыловой логистике на юге пока ощутимо не повлияли на ситуацию в этом направлении.

Оккупанты пытаются прорваться к Доброполью с двух направлений: через Родинское и Белицкое (к северу от Покровска), а также через сам Покровск и Гришино. Россия существенно затрудняет украинскую логистику, усилив удары FPV-дронами, которые теперь достигают глубины 20 – 30 километров.

Как проходит оборона Донецкой области: смотрите на картах ISW

На южном направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Вербового в Запорожской области, однако после прорыва в центр и юго-восток поселка попали под удары ВСУ. Также украинские военные уничтожили вражеский полигон дронов вблизи Перебудови.

На Новопавловском направлении изменений не зафиксировано. В районе Гуляйполя россияне атаковали, но ВСУ провели контратаки и удержали позиции. На западе Запорожской области продолжаются бои после попыток российских ДРГ проникнуть в районы Малых Щербаков и Степногорска.

Ситуация на юге Украины / Карты ISW

Напомним, Россия усиливает принудительную мобилизацию из-за нехватки военных. По данным движения "Атеш", под давлением и угрозами уголовных дел контракты с армией заставляют подписывать должников и бывших заключённых. Причиной называют большие потери оккупационных войск и дефицит личного состава на фронте.