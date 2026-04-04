Россия давит на нескольких направлениях, но ВСУ контратакуют: обзор фронта от ISW

Российские войска 3 апреля продолжили наступательные действия на ряде направлений, в частности в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, однако существенного продвижения не достигли. Однако ВСУ нанесли серии ударов по тыловым объектам врага, уничтожая технику и склады.

Украинские Силы обороны не только обороняются, но и активно идут в контрнаступление. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

Российские войска 3 апреля продолжили наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако не смогли достичь подтвержденных успехов. В частности, атаки продолжались в Сумской и Курской областях, а также на севере Харьковщины – вблизи Липцов, Волчанских Хуторов и Ветеринарного.

На Купянском и Боровском направлениях враг пытался прорвать оборону, но безрезультатно.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Лиманском, Славянском и Константиновском направлениях, где продолжаются интенсивные бои и локальные контратаки ВСУ.

В Донецкой области российские силы активны в районах Покровска, Доброполье и Новопавловки, однако продвижение также не зафиксировано.

Ситуация на фронте на 4 апреля / Карты ISW

На юге – в Запорожской и Херсонской областях – оккупанты продолжают атаки, пытаясь удержать позиции и приблизиться к стратегическим целям. В то же время украинские силы активно работают по тылу противника. По данным Генштаба, поражена система ПВО "Бук-М1", склады боеприпасов и горючего, а также места сосредоточения личного состава в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, украинские подразделения недавно продвинулись на западе Запорожской области, что подтверждают геолокационные данные. Это свидетельствует о сохранении инициативы ВСУ на отдельных участках фронта, несмотря на постоянное давление со стороны российских войск.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?