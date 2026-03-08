Россияне прорываются на Сумщине и Харьковщине, но ВСУ контратакуют: обзор фронта от ISW
- Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Сумском, Харьковском, Купянском и Донецком направлениях, но без значительного продвижения.
- Украинские силы наносят удары по российским позициям и достигают локальных успехов.
Российские войска продолжают наступательные действия на ряде участков фронта. В то же время украинские силы наносят удары по российским позициям, складам и технике как на передовой, так и в тылу.
Россияне продолжают попытки проникновения малыми группами. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.
Какая ситуация на фронте?
Российские войска в течение 6 – 7 марта продолжали активные наступательные действия на нескольких участках фронта, в частности на Сумском, Харьковском, Купянском и Донецком направлениях.
По неподтвержденным сообщениям российских военных блогеров, подразделения оккупантов могли продвинуться к центральной части населенного пункта Степок к востоку от Сум и на юго-запад от Поповки вблизи государственной границы. В течение последних дней российские силы также атаковали на Сумщине в районах Сопича, Андреевки и Высокого.
На севере Харьковской области российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. Бои продолжались к северо-востоку от Харькова – в районах Графского, Симиновки, Избицкого, Зыбино, Волчанских Хуторов и Вильчи. По сообщениям российских источников, украинские силы проводили контратаки возле нескольких из этих населенных пунктов.
Украинские военные отмечают, что на этом участке фронта все большую роль играют беспилотники. По словам командира одного из батальонов, дроны применяются в пять – десять раз чаще, чем артиллерия, и именно они наносят большинство ударов по позициям противника.
В направлении Великого Бурлука российские войска также пытались атаковать, в частности вблизи Шевяковки. По данным Сил обороны, 6 марта российские подразделения пересекли государственную границу, пытаясь продвинуться вглубь украинской территории, однако атака была отражена, после чего противник отступил с потерями.
Линия фронта по состоянию на 8 марта / Карты ISW
На Купянском направлении российские силы атаковали возле Ковшаровки, Петропавловки, Песчаного и Подолов. Украинские военные, в свою очередь, нанесли удар по российским артиллерийским позициям у Тавильжанки.
На Донецкой области российские войска пытались проводить инфильтрационные операции небольшими группами в районе Славянска и Лимана. По оценкам аналитиков, эти попытки не привели к изменениям линии фронта. Бои продолжались вблизи Яровой, Дробышево, Колодезей, Кривой Луки, Платоновки и других населенных пунктов.
На Запорожском направлении украинские подразделения смогли достичь локального успеха – появились геолокационные подтверждения, что украинские военные взяли в плен трех российских солдат вблизи Приморского после неудачной попытки их инфильтрации.
Российские войска также продолжали ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Бывший советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак отметил, что Россия готовит больше наступательных операций. Однако, Украина надеется достичь цели в 50 тысяч потерь россиян в месяц, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал о том, что оккупанты пытаются продвигаться в Запорожской области, прорываясь по побережью бывшего Каховского водохранилища. Кое-где они активно используют тактику инфильтрации, а вражеская пропаганда постоянно кричит о захвате украинских земель.
Украинские военные готовы противодействовать врагу и имеют план для этого. Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что ВСУ должны не только уничтожать оккупантов, но и наносить удары в глубину России для изменения ситуации на фронте. Украина должна действовать на 2 фронтах: разрушать экономическую инфраструктуру России и усиливать санкционное давление для остановки потока мобилизованных на фронт.