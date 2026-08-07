Враг проникает в район Покровска, а ВСУ укрепляют позиции на юге: обзор ситуации на фронте от ISW

5 и 6 августа российские войска продолжили наступательные действия на ряде направлений фронта. Подтвержденных значительных продвижений оккупантов за этот период нет, хотя российские военные блогеры заявляли об отдельных успехах.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Что известно о ситуации на фронте?

В Сумской области российские войска продолжали наступление в северной части области. Российские источники заявляли о продвижении к северо-западу от Горков и к западу от Рыжевки, однако эти данные не подтверждены. Также украинские OSINT-аналитики сообщили об ударе украинского дрона по российскому пассажирскому самолету Як-40 в аэропорту Белгорода.

В Харьковской области ситуация для российских войск также остается сложной. Геолоцированные кадры свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил в северной части Лимана и восточной части Волчанска. Из-за российских обстрелов с севера области украинские власти эвакуировали около 200 мирных жителей из 80 населенных пунктов. В направлении Большого Бурлука россияне проводили ограниченные штурмовые действия, однако подтвержденных успехов не добились. Также оккупанты продолжили атаки на Купянском и Боровском направлениях, но без продвижения.



Ситуация в Волчанске / Карта ISW

В Донецкой области российские войска провели атаку вблизи Славянска. Российские блогеры заявляли о продвижении в районе Дибровы и Озерного, однако независимого подтверждения этим заявлениям нет. Особенно напряженной остается ситуация в районе Константиновки и Дружковки. Россияне используют тактику небольших инфильтрационных групп, пытаясь проникать между украинскими позициями. Оккупанты также проводят так называемые "флаговые акции", когда отдельные военнослужащие устанавливают российские флаги, чтобы создать впечатление захвата населенного пункта. ISW считает такие действия частью информационной кампании Кремля.

Подобная тактика фиксируется и на Добропольском и Покровском направлениях. Российские блогеры заявляли о захвате отдельных населенных пунктов к северу от Покровска, однако украинские военные опровергают эти утверждения. По их данным, часть территорий остается "серой зоной", а российские группы пытаются проникать между украинскими позициями. На Новопавловском направлении российские войска проводили ограниченные наземные атаки, но также без подтвержденных прорывов.

На южном фронте украинские военные, по данным ISW, удерживают или укрепляют позиции на отдельных участках Запорожской области. В частности, российские удары по украинским позициям в районе Воздвижевки и Малой Щербаков могут свидетельствовать о присутствии украинских сил в этих районах, несмотря на заявления российской стороны о захвате отдельных населенных пунктов. На Херсонском направлении 6 августа стороны не сообщали о наземной активности.

Россияне пытаются наступать в Донецкой области и на юге / Карты ISW

Напомним, Россия готовится перебросить стратегические резервы ближе к линии фронта. По прогнозу военного эксперта Романа Свитана, активная переброска техники может состояться в конце августа – начале сентября, в частности через Токмак и Пологи в Запорожской области, куда оккупанты по железной дороге доставляют технику и боеприпасы. Основное давление, по его мнению, россияне могут усилить в Донецкой области – возле Константиновки, Доброполья и Лимана, а также в Харьковской области в районе Купянска.