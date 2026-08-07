Про це йдеться в новому звіті ISW.

Що відомо про ситуацію на фронті?

На Сумщині російські війська продовжували наступ у північній частині області. Російські джерела заявляли про просування на північний захід від Гірків та західніше Рижівки, однак ці дані не підтверджені. Також українські OSINT-аналітики повідомили про удар українського дрона по російському пасажирському літаку Як-40 в аеропорту Бєлгорода.

На Харківщині ситуація для російських військ також залишається складною. Геолоковані кадри свідчать про нещодавнє просування українських сил у північній частині Лимана та східній частині Вовчанська. Через російські обстріли з півночі області українська влада евакуювала близько 200 цивільних із 80 населених пунктів. У напрямку Великого Бурлука росіяни проводили обмежені штурмові дії, однак підтверджених успіхів не мали. Також окупанти продовжили атаки на Куп’янському та Боровському напрямках, але без просування.



Ситуація у Вовчанську / Карта ISW

На Донеччині російські війська атакували поблизу Слов’янська. Російські блогери заявляли про просування в районі Діброви та Озерного, однак незалежного підтвердження цим заявам немає. Особливо напруженою залишається ситуація в районі Костянтинівки та Дружківки. Росіяни використовують тактику малих інфільтраційних груп, намагаючись просочуватися між українськими позиціями. Окупанти також проводять так звані "прапорові акції", коли окремі військовослужбовці встановлюють російські прапори, щоб створити враження захоплення населеного пункту. ISW вважає такі дії частиною інформаційної кампанії Кремля.

Схожа тактика фіксується і на Добропільському та Покровському напрямках. Російські блогери заявляли про захоплення окремих населених пунктів на північ від Покровська, однак українські військові спростовують ці твердження. За їхніми даними, частина територій залишається "сірою зоною", а російські групи намагаються просочуватися між українськими позиціями. На Новопавлівському напрямку російські війська проводили обмежені наземні атаки, але також без підтверджених просувань.

На південному фронті українські військові, за даними ISW, зберігають або покращують позиції на окремих ділянках Запорізької області. Зокрема, російські удари по українських позиціях у районі Воздвижівки та Малої Щербаків можуть свідчити про присутність українських сил у цих районах, попри заяви російської сторони про захоплення окремих населених пунктів. У Херсонському напрямку 6 серпня наземної активності сторони не повідомляли.

Росіяни намагаються наступати на Донеччині та Півдні / Карти ISW

Нагадаємо, Росія готується перекинути стратегічні резерви ближче до лінії фронту. За прогнозом військового експерта Романа Світана, активне перекидання техніки може відбутися наприкінці серпня – на початку вересня, зокрема через Токмак і Пологи на Запоріжжі, куди окупанти залізницею доставляють техніку та боєприпаси. Основний тиск, на його думку, росіяни можуть посилити на Донеччині – біля Костянтинівки, Добропілля та Лимана, а також на Харківщині в районі Куп'янська.