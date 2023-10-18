Россияне пытаются отразить утраченные позиции на Востоке и Юге: обзор карты фронта 18 октября

Начался 602-й день полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки, 17 октября, на фронте произошло 69 боевых столкновений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении, освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная обстановка остается без существенных изменений.враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Также россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области.

оккупанты наступательных действий не проводили.

На Бахмутском направлении российские войска пытались восстановить утраченное положение неподалеку от Клещиевки Донецкой области, но тщетно. Тем временем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Там были отражены 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Потери врага за прошедшие сутки

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков. Также были нанесены 3 удара по зенитно-ракетным комплексам врага.

Между тем, подразделения ракетных войск поразили 5 пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также состав боеприпасов и артиллерийское средство оккупантов.

В общей сложности за минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать более 600 российских военных. Общие потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 290 тысяч.

враг пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботиного Запорожской области, однако безрезультатно.украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.наши защитники продолжают наступательную операцию и имеют частичный успех южнее Работиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.