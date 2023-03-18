Силы обороны отразили более 100 вражеских атак: карта боевых действий на 18 марта

Несмотря на безумные потери личного состава и техники, оккупанты до сих пор не оставляют попыток наступать на Востоке Украины. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага, уничтожать захватчиков и готовиться к весеннему контрнаступлению.

О ситуации на поле боя по состоянию на утро 18 марта, по данным Генштаба ВСУ, в материале 24 Канала.

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Силы обороны отразили более 100 атак врага

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине

За прошедшие сутки Силы обороны отбили более 100 вражеских атак.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Росія продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок.

В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них – Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Терновая и Тихое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. В то же время, наши защитники отбили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Василовка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области. Всего от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Какая ситуация в Бахмуте

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка, Нескучное и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Чаривное, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Времовка и Новополь Донецкой области; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Велетенское, Кизомис, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Садовое и Разлив Херсонской области. Общее количество обстрелянных населенных пунктов, подвергшихся вражеским обстрелам, составляет почти 40.

Ситуация в Херсонской области

Враг пытается скрыть тотальную мобилизацию в Луганской области

Местные так называемые власти на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями "ЛНР" и "Российская Федерация". Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах.

Между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированной территории Автономной республики Крым противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.