Про ситуацію на полі бою станом на ранок 18 березня, за даними Генштабу ЗСУ, у матеріалі 24 Каналу.

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Сили оборони відбили понад 100 атак ворога

Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні

Протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак.

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Росія продовжує зберігати військову присутність на території республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань.

Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів. Серед них – Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки Харківської області; Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського та Червонопопівки на Луганщині, а також Новоселівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Водночас наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського. Поблизу лінії зіткнення ворог здійснював обстріли таких населених пунктів, як Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро-Шультине, Предтечине та Часів Яр Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Яка ситуація у Бахмуті

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива, Парасковіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Нескучне та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області; Времівка та Новопіль Донецької області; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Михайлівка, Республіканець, Новоберислав, Херсон, Новосілка, Шилова Балка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Тягинка, Садове та Розлив Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів, які зазнали ворожих обстрілів складає майже 40.

Ситуація на Херсонщині

Ворог намагається приховати тотальну мобілізацію на Луганщині

Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" та "Російська Федерація". Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

Між населеними пунктами Ішунь та Воїнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі.