В Генштабе назвали самое горячее место на карте, где идут самые большие бои

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 49. Наибольшие бои сейчас идут на Востоке нашей страны.

В Генштабе рассказали, что наибольшая активность врага и в дальнейшем наблюдается в Донецкой области, а именно на Покровском направлении. Силы обороны удерживают позиции и жестко отвечают на попытки оккупантов идти вперед.

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Какова ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении россияне поддерживают высокую интенсивность атак и уже 12 раз пытались улучшить тактическое положение.

Самая горячая зона на карте боевых действий сейчас – район села Новоалександровка Донецкой области. По состоянию на обед 30 мая наши воины отражают там 3 вражеских штурма.

Также продолжаются бои вблизи Евгеновки и Уманского.

Кроме этого, защитники остановили атаку оккупантов в направлении населенного пункта Прогресс.

К слову, ранее сообщалось, что также оккупанты пытались штурмовать у населенного пункта Сокол.

Потери врага на Покровском направлении

Известно, что по состоянию на 11 утра с начала текущих суток на этом направлении потери оккупантов составляют уже 77 человек убитыми и ранеными. Помимо прочего, враг лишился двух танков и четырех боевых бронемашин.

Вчерашняя активность россиян на этом направлении привела к потере 264 человек, из них 124 – безвозвратные. Также в течение 29 мая на этом направлении защитники уничтожили один вражеский танк, шесть ББМ, средство РЭБ, два авто и миномет противника. Повреждены два танка и четыре боевые бронированные машины.

К слову, всего за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1 160 российских захватчиков на разных направлениях и уничтожили 154 единицы вражеской техники. Общие потери России уже превысили 506 тысяч убитыми и ранеными.