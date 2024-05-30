У Генштабі розповіли, що найбільша активність ворога і надалі спостерігається на Донеччині, а саме на Покровському напрямку. Сили оборони утримують позиції та жорстко відповідають на спроби окупантів іти вперед.

Дивіться також Ворог активно штурмує позиції ЗСУ на Покровському напрямку: карта бойових дій на 30 травня

Яка ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку росіяни підтримують високу інтенсивність атак та вже 12 разів намагались покращити тактичне положення.

Найгарячіша зона на мапі бойових дій зараз – район села Новоолександрівка Донецької області. Станом на обід 30 травня наші воїни відбивають там 3 ворожі штурми.

Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського.

Крім цього, захисники зупинили атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес.

До слова, раніше повідомлялося, що також окупанти намагалися штурмувати біля населеного пункту Сокіл.

Втрати ворога на Покровському напрямку

Відомо, що станом на 11 ранку від початку поточної доби на цьому напрямку втрати окупантів становлять уже 77 осіб убитими й пораненими. Крім іншого, ворог позбувся двох танків і чотирьох бойових бронемашин.

Вчорашня активність росіян на цьому напрямку призвела до втрати 264 осіб, з них 124 – безповоротні. Також впродовж 29 травня на цьому напрямку захисники знищили один ворожий танк, шість ББМ, засіб РЕБ, два авто й міномет противника. Пошкоджено два танки і чотири бойові броньовані машини.

До слова, загалом за минулу добу Сили оборони України ліквідували 1 160 російських загарбників на різних напрямках та знищили 154 одиниці ворожої техніки. Загальні втрати Росії вже перевищили 506 тисяч вбитими та пораненими.