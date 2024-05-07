ВСУ имеют определенные успехи на Лиманском направлении, – ОСГВ "Хортица"
Источник:"Громадское радио"
Украинские военные достойно дают отпор врагу на всех направлениях фронта, несмотря на то, что россияне активизировали свои усилия по захвату наших территорий. В частности, они имеют определенные успехи на Лиманском направлении.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что нашей армии удалось достичь определенных успехов на Лиманском направлении. По его словам, говорится о боевых действиях в районе Серебрянского лесничества.
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Удалось улучшить тактическое положение
Волошин частично подтвердил, что на Лиманском направлении Силы обороны имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества. По его словам, несколько удалось улучшить тактические положения.
Он также рассказал о текущей ситуации на Часовоярском направлении, которое является одним из самых тяжелых на фронте. По словам представителя, враг не имел там никаких территориальных успехов.
Вражеской российской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией,
– сказал он.
Ситуация на других направлениях фронта
- Аналитики DeepState в полночь обновили карту боевых действий отметив, что враг продвинулся возле Новопокровского. Количество боевых столкновений несколько уменьшилось: их было зафиксировано 97, по сравнению со 125, в предыдущие дни. За сутки российские войска нанесли 2 ракетных и 83 авиационных ударов, осуществили 101 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и поселкам.
- На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.
- На Бахмутском направлении отбито 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Роздоловка, Новое, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.