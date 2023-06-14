ВСУ уничтожают вражескую технику и продвигаются в глубь фронта: карта боевых действий за 14 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Страна-террористка не оставляет усилий захватить Луганскую и Донецкую области. Однако наши воины пошли в наступление и уже сообщили об освобождении нескольких населённых пунктов.
В Генштабе рассказали, что оккупанты сосредотачиваются на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки там произошло 28 боевых столкновений.
Смотрите также ВСУ выравнивают фронт, а у врага минус еще один топгенерал: фронтовый свод от Свитана
Какая ситуация на направленияхНа Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Огурцового Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сумской области.На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополе, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово в Харьковской и Новоселовское Луганской области.
Ситуация на Купянском направлении: картаНа Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелы подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы, однако их попытки оказались напрасными. Россияне за минувшие сутки нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Торецк и Сухая Балка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк и Южное Донецкой области.
Карта боевых действий на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Зато оккупанты нанесли авиационных ударов возле Авдеевки и Невельского. Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.
Какая ситуация в Авдеевке: смотрите картуНа Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Карта боев на Марьинском направленииНа Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял населённые пункты Херсонской области и город Херсон.
ВСУ испепеляют врага
Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, наши воины обезвредили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, в течение суток поразили:
- пункт управления,
- 8 районов сосредоточения вражеского личного состава,
- вооружения и военной техники,
- 3 склада боеприпасов,
- зенитно-ракетный комплекс,
- 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- станцию радиоэлектронной борьбы противника