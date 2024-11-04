Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области, где наступает враг: обновление DeepState

Аналитики DeepState написали, что наши военные восстановили положение в Дружбе в Донецкой области. Враги продвинулись в четырех других местах Донецкой области.

Среди прочего враги продвинулись в Кременной Балке, пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что известно об изменениях на фронте

Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе,

– заявили специалисты.

По их словам, к сожалению, российские захватчики продвинулись:

возле Максимовки Угледарской громады в Донецкой области;

Ясной Поляны Угледарской громады;

неподалеку Богоявленки;

в Кременной Балке Покровского района Донецкой области.

Кстати, аналитики американского Института изучения войны заявили, что в районах Северска, Покровска, Курахово и Угледара 2 и 3 ноября враг продвинулся, однако подтверждения некоторым заявлениям оккупантов нет. По состоянию на утро активные бои продолжаются на большинстве участков фронта.