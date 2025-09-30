Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман. По его словам, Украине нужны дополнительные инструменты, чтобы создать еще больше проблем для врага. В перспективе это повлияет на ситуацию на фронте.

Что нужно для выхода на границы 1991 года?

По мнению военного, Украине нужно еще больше возможностей для ударов вглубь России. Сверхважно нарушить логистику врага и уничтожать именно стратегические военные предприятия.

Ситуация на большинстве линии фронта остается стабильной. Конечно, есть острые участки в Донецкой и Харьковской областях. Но оккупантам не хватает сил давить на всей протяженности фронта.

Мы видим, что россияне выдыхаются. Мобилизационного ресурса у них не хватает. Мы вышли на ту цифру уничтожения врага в месяц, что он не успевает пополнять резервы. Эти проблемы у них будут ухудшаться,

– сказал военный.

Ситуация на фронте: кратко