Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман. По его словам, Украине нужны дополнительные инструменты, чтобы создать еще больше проблем для врага. В перспективе это повлияет на ситуацию на фронте.
Смотрите также Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Что нужно для выхода на границы 1991 года?
По мнению военного, Украине нужно еще больше возможностей для ударов вглубь России. Сверхважно нарушить логистику врага и уничтожать именно стратегические военные предприятия.
Ситуация на большинстве линии фронта остается стабильной. Конечно, есть острые участки в Донецкой и Харьковской областях. Но оккупантам не хватает сил давить на всей протяженности фронта.
Мы видим, что россияне выдыхаются. Мобилизационного ресурса у них не хватает. Мы вышли на ту цифру уничтожения врага в месяц, что он не успевает пополнять резервы. Эти проблемы у них будут ухудшаться,
– сказал военный.
Присоединяйтесь к сбору на нужды военных 14 корпуса. Сейчас бойцы собирают на автомобиль. Присоединиться к сбору можете по ссылке https://send.monobank.ua/jar/589mj73n47
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 30 сентября Россия потеряла более 1 миллиона 110 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11222 танки, 23291 боевую бронированную машину, 33311 артиллерийских систем и т.д.
- Военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман также рассказал о ситуации на Сумском направлении. Часть подразделений оттуда враг уже перебросил в Донецкую область.
- Недавно украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8. Они его сбили с помощью FPV-дрона.