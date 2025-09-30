Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 14 корпусу Олексій Герман. За його словами, Україні потрібні додаткові інструменти, аби створити ще більше проблем для ворога. В перспективі це вплине на ситуацію на фронті.

Дивіться також Битва за Покровськ і яка ситуація на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що потрібно для виходу на кордони 1991 року?

На думку військового, Україні потрібно ще більше можливостей для ударів вглиб Росії. Надважливо порушити логістику ворога та знищувати саме стратегічні військові підприємства.

Ситуація на більшості лінії фронту залишається стабільною. Звісно, є гострі ділянки на Донеччині та Харківщині. Але окупантам не вистачає сил тиснути на усій протяжності фронту.

Ми бачимо, що росіяни видихаються. Мобілізаційного ресурсу у них не вистачає. Ми вийшли на ту цифру знищення ворога в місяць, що він не встигає поповнювати резерви. Ці проблеми у них будуть погіршуватися,

– сказав військовий.

Приєднуйтеся до збору на потребу військових 14 корпусу. Зараз бійці збирають на автомобіль. Приєднатися до збору можете за посиланням https://send.monobank.ua/jar/589mj73n47

Ситуація на фронті: коротко