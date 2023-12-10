Украинские воины удерживают позиции на левобережье Херсона: карта боевых действий 10 декабря

Украинские защитники удерживают позиции на фронте и дают отпор врагу. Кроме того, они продолжают вести наступательную операцию на Востоке и на Юге.

Российская армия продолжает пытаться захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

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Ситуация по всем направлениям фронта

Враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктах.

НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность. ️Наукраинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

️Нанаши защитники отразили атаку врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области. ️НаСилы обороны отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

Вблизи Бахмута отбивают атаки: смотрите карту

️Наукраинские защитники сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Там за сутки отразили 19 вражеских атак.

На Авдеевском направлении наши военные сдерживают врага: смотрите карту

️НаСилы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там наши военные отразили 8 атак. ️Нанаши защитники отразили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту

️Наподразделения Сил обороны отразили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботиного Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

️НаСилы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. ️На

Наши военные работают по врагу

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 составам горюче-смазочных материалов противника.



наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.