Враг пытается оцепить Авдеевку и штурмует Старомайорское: карта боевых действий на 8 ноября
8 ноября 2023, 08:33Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают давать достойный отпор российской армии и удерживать свои позиции на фронте. В то же время, захватчики не могут с этим смириться и пытаются вести штурмовые действия по нескольким направлениям.
Россия продолжает пытаться захватить украинские территории. За прошедшие сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений.
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Ситуация на разных направлениях фронтаАвиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Пролетарское Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Розниковка, Спорное, Раздолевка, Клещиевка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Ровнополь Донецкой области; Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 80 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области. Там наши защитники отразили 6 атак противника.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите картуНа Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.
Ситуация на Лиманском направлении: смотрите картуНа Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клищиевки. В то же время наступательная операция к югу от Бахмута Донецкой области продолжается. На Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тонечко и Первомайского Донецкой области.
Ситуация поблизости Авдеевки: смотрите картуНа Марьинском направлении враг пытался вести штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Наши защитники отразили 17 атак. На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.
Россияне штурмуют Старомайорское: смотрите картуНа Запорожском направлении противник штурмовых действий не вел. На Мелитопольском направлении наши военные продолжают наступление и наносят оккупантам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.
Украинские военные наносят удары по врагу
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.