Враг пытается оцепить Авдеевку и штурмует Старомайорское: карта боевых действий на 8 ноября

Украинские военные продолжают давать достойный отпор российской армии и удерживать свои позиции на фронте. В то же время, захватчики не могут с этим смириться и пытаются вести штурмовые действия по нескольким направлениям.

Россия продолжает пытаться захватить украинские территории. За прошедшие сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений.

Смотрите также Россияне наступают по всему фронту: как через неделю изменилась карта боевых действий

Ситуация на разных направлениях фронта

Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Пролетарское Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Розниковка, Спорное, Раздолевка, Клещиевка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Ровнополь Донецкой области; Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 80 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области. Там наши защитники отразили 6 атак противника.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Напротивник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту

Нанаши воины отразили 6 атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клищиевки. В то же время наступательная операция к югу от Бахмута Донецкой области продолжается. Навраг пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тонечко и Первомайского Донецкой области.

Ситуация поблизости Авдеевки: смотрите карту

Навраг пытался вести штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Наши защитники отразили 17 атак. Навраг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

Россияне штурмуют Старомайорское: смотрите карту

Украинские военные наносят удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напротивник штурмовых действий не вел. Нанаши военные продолжают наступление и наносят оккупантам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.