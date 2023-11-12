Паритет по снарядам и путь вступления Украины в ЕС: хронология 627 дня войны
Россия не перестает пытаться захватить украинские территории. В то же время, наши военные дают достойный отпор врагу на фронте и удерживают позиции.
Украина сопротивляется полномасштабной российской агрессии уже 627 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия не жалеет своих солдат и часто проводит лобовые штурмы на фронте. Аналитики Института изучения войны объяснили, с чем это связано. 11 ноября один милблогер подчеркнул, что подобные штурмы украинских укреплений в лесных массивах Донецкой и Луганской областей не поможет российской армии прорвать линию фронта. У России нет ресурсов для подготовки достаточного количества личного состава. Кремль продолжает тщетные попытки захватить Украину, однако только терпит потери. Так, за последние сутки враг потерял на войне в Украине 1100 единиц личного состава. Ночью россияне совершили 2 минометных обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Миропольское (4 взрыва) и Великописаревское (3 взрыва) общины. Россияне заявили, что якобы их ПВО уничтожило ночью украинский беспилотник над Белгородской областью. За прошедшие сутки 12 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 71 снаряд. Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Антоновке, Приднепровском и Садовом. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской МТГ за минувшие сутки 3 женщины получили ранения средней степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь. Ночью враг дважды бил из артиллерии по Марганецкому обществу Никопольского района. Выпустили больше полудесятка снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших. На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское, где Силы обороны отразили 18 атак. На Шахтерском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия недалеко от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 11 атак. Михаил Подоляк рассказал, что объем ракет в России в прошлом году был гораздо больше, чем сейчас. В то же время, страна-террористка, конечно, продолжает вкладывать деньги в их производство. Подоляк также рассказал, в чем у Украины и России есть определенный паритет. Речь идет о снарядах. По его словам, на этом этапе полномасштабной войны явно чувствуется собственное снарядное выравнивание. В то же время Украине нужно гораздо больше ракет. Катарина Матернова – госпожа посол ЕС в Украине – рассказала, что отчет, который Еврокомиссия обнародовала 8 ноября, имеет много аспектов. В общей сложности есть 35 разделов для переговоров. Они объединены в 6 кластеров. Если в декабре будет принято положительное решение о начале переговорного процесса, то следующим шагом станет получение переговорного мандата. Еврокомиссия заявила, что Украине необходимо реформировать законодательство по вопросу нацменьшинств. Ольга Стефанишина ответила, говорится ли здесь о русском. Она заявила, что во время разговоров по обеспечению прав меньшинств не встает вопрос защиты "российского меньшинства". В Украине нет российского меньшинства. ЕЕ не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как российское меньшинство,
России приходится все чаще проводить лобовые атаки пехотой
Обновленная статистика потерь врага
Ситуация в Сумской области
Россияне вроде бы сбили над Белгородской областью БпЛА
Ситуация в Херсонской области
Ситуация на Днепропетровщине
Ситуация на фронте
У Украины и России есть определенный паритет по снарядам калибра 155 миллиметров
Что будет после принятия решения о переговорах о вступлении Украины
Стефанишина объяснила, почему вопрос "российского меньшинства" нет в переговорах с ЕС
– объяснила она.
Россия не жалеет своих солдат и часто проводит лобовые штурмы на фронте. Аналитики Института изучения войны объяснили, с чем это связано.
11 ноября один милблогер подчеркнул, что подобные штурмы украинских укреплений в лесных массивах Донецкой и Луганской областей не поможет российской армии прорвать линию фронта. У России нет ресурсов для подготовки достаточного количества личного состава.
Кремль продолжает тщетные попытки захватить Украину, однако только терпит потери. Так, за последние сутки враг потерял на войне в Украине 1100 единиц личного состава.
Ночью россияне совершили 2 минометных обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Миропольское (4 взрыва) и Великописаревское (3 взрыва) общины.
Россияне заявили, что якобы их ПВО уничтожило ночью украинский беспилотник над Белгородской областью.
За прошедшие сутки 12 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 71 снаряд.
Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Антоновке, Приднепровском и Садовом.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской МТГ за минувшие сутки 3 женщины получили ранения средней степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.
Ночью враг дважды бил из артиллерии по Марганецкому обществу Никопольского района. Выпустили больше полудесятка снарядов.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское, где Силы обороны отразили 18 атак.
На Шахтерском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия недалеко от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 11 атак.
Михаил Подоляк рассказал, что объем ракет в России в прошлом году был гораздо больше, чем сейчас. В то же время, страна-террористка, конечно, продолжает вкладывать деньги в их производство. Подоляк также рассказал, в чем у Украины и России есть определенный паритет. Речь идет о снарядах.
По его словам, на этом этапе полномасштабной войны явно чувствуется собственное снарядное выравнивание. В то же время Украине нужно гораздо больше ракет.
Катарина Матернова – госпожа посол ЕС в Украине – рассказала, что отчет, который Еврокомиссия обнародовала 8 ноября, имеет много аспектов. В общей сложности есть 35 разделов для переговоров. Они объединены в 6 кластеров.
Если в декабре будет принято положительное решение о начале переговорного процесса, то следующим шагом станет получение переговорного мандата.
Еврокомиссия заявила, что Украине необходимо реформировать законодательство по вопросу нацменьшинств. Ольга Стефанишина ответила, говорится ли здесь о русском.
Она заявила, что во время разговоров по обеспечению прав меньшинств не встает вопрос защиты "российского меньшинства".
В Украине нет российского меньшинства. ЕЕ не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как российское меньшинство,