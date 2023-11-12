Паритет по снарядам и путь вступления Украины в ЕС: хронология 627 дня войны

Россия не перестает пытаться захватить украинские территории. В то же время, наши военные дают достойный отпор врагу на фронте и удерживают позиции.

Украина сопротивляется полномасштабной российской агрессии уже 627 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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