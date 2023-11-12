Паритет по снарядам и путь вступления Украины в ЕС: хронология 627 дня войны

12 ноября 2023, 06:26
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Россия не перестает пытаться захватить украинские территории. В то же время, наши военные дают достойный отпор врагу на фронте и удерживают позиции.

Украина сопротивляется полномасштабной российской агрессии уже 627 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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09:33, 12 ноября

России приходится все чаще проводить лобовые атаки пехотой

Россия не жалеет своих солдат и часто проводит лобовые штурмы на фронте. Аналитики Института изучения войны объяснили, с чем это связано.

11 ноября один милблогер подчеркнул, что подобные штурмы украинских укреплений в лесных массивах Донецкой и Луганской областей не поможет российской армии прорвать линию фронта. У России нет ресурсов для подготовки достаточного количества личного состава.

09:32, 12 ноября

Обновленная статистика потерь врага

Кремль продолжает тщетные попытки захватить Украину, однако только терпит потери. Так, за последние сутки враг потерял на войне в Украине 1100 единиц личного состава.

  • танков – 5349 (+7);
  • боевых бронированных машин – 10 073 (+32);
  • артиллерийских систем – 7559 (+32);
  • РСЗО – 881 (+2);
  • средства ПВО – 580 (+1);
  • самолетов – 322 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12);
  • крылатые ракеты – 1560 (+1);
  • корабли/катера – 22 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19);
  • специальная техника – 1078 (+9)
09:30, 12 ноября

Ситуация в Сумской области

Ночью россияне совершили 2 минометных обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Миропольское (4 взрыва) и Великописаревское (3 взрыва) общины.

09:28, 12 ноября

Россияне вроде бы сбили над Белгородской областью БпЛА

Россияне заявили, что якобы их ПВО уничтожило ночью украинский беспилотник над Белгородской областью.

09:27, 12 ноября

Ситуация в Херсонской области

За прошедшие сутки 12 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 71 снаряд.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Антоновке, Приднепровском и Садовом.

В результате российских вражеских обстрелов Херсонской МТГ за минувшие сутки 3 женщины получили ранения средней степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.

09:26, 12 ноября

Ситуация на Днепропетровщине

Ночью враг дважды бил из артиллерии по Марганецкому обществу Никопольского района. Выпустили больше полудесятка снарядов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

09:24, 12 ноября

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское, где Силы обороны отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия недалеко от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 11 атак.
 

06:12, 12 ноября

У Украины и России есть определенный паритет по снарядам калибра 155 миллиметров

Михаил Подоляк рассказал, что объем ракет в России в прошлом году был гораздо больше, чем сейчас. В то же время, страна-террористка, конечно, продолжает вкладывать деньги в их производство. Подоляк также рассказал, в чем у Украины и России есть определенный паритет. Речь идет о снарядах.

По его словам, на этом этапе полномасштабной войны явно чувствуется собственное снарядное выравнивание. В то же время Украине нужно гораздо больше ракет.

06:09, 12 ноября

Что будет после принятия решения о переговорах о вступлении Украины

Катарина Матернова – госпожа посол ЕС в Украине – рассказала, что отчет, который Еврокомиссия обнародовала 8 ноября, имеет много аспектов. В общей сложности есть 35 разделов для переговоров. Они объединены в 6 кластеров.

Если в декабре будет принято положительное решение о начале переговорного процесса, то следующим шагом станет получение переговорного мандата.

06:06, 12 ноября

Стефанишина объяснила, почему вопрос "российского меньшинства" нет в переговорах с ЕС

Еврокомиссия заявила, что Украине необходимо реформировать законодательство по вопросу нацменьшинств. Ольга Стефанишина ответила, говорится ли здесь о русском.

Она заявила, что во время разговоров по обеспечению прав меньшинств не встает вопрос защиты "российского меньшинства".

В Украине нет российского меньшинства. ЕЕ не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как российское меньшинство,
– объяснила она.

 

Автор: Вікторія Кульженко