Этап накопления: какие цели оккупанты наметили на фронте

Оккупанты планируют начать интенсивные наступательные действия во второй половине 2024-го года. Сейчас враг готовит для этого условия.

Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что россияне создают условия для себя вблизи Часового Яра и Купянска. Так вблизи последнего населенного пункта враг накапливает ресурсы.

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"Происходит реорганизация группы войск "Запад". Она фактически под себя забирает всю зону контроля по линии боестолкновения Лимано-Купянской оси. Если мы говорим о Часовом Яре, то там для них важно захватить прежде всего такие села как Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка. Это является условием для начала наступательной кампании на Часов Яр", – сказал Коваленко.

Кроме того, военно-политический обозреватель добавил, что вдоль линии боестолкновения захватчики будут пытаться давить и по другим направлениям. Для них остается достаточно приоритетной трасса от Марьинки на Угледар.

Для них является приоритетным восстановить, выровнять линию соприкосновения в Запорожской области. То есть вернуть под свой контроль те территории, которые были освобождены летом 2023-го во время нашего контрнаступления,

– сказал Александр Коваленко.

Также россияне будут продолжать действовать на Лиманском направлении. Враг будет пытаться восстановить контроль над Белогоровкой и вытеснить подразделения Сил обороны Украины с левобережья Херсонщины – из села Крынки.

"Основное направление – это Часов Яр и Купянск", – отметил военно-политический обозреватель.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Враг активно применяет авиацию

Захватчики массово используют тактическую авиацию. Для врага это основной элемент для того, чтобы выкрыть линии обороны и укрепрайоны ВСУ. Даже несмотря на то, что россияне потеряли немало фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, они продолжали интенсивно бить управляемыми авиационными бомбами.

Так под огнем вражеской авиации постоянно находится район Авдеевки – населенные пункты Орловка, Бердичи и Тоненькое. Также враг постоянно наносит удары по Часовому Яру, Купянску и Новомихайловке.

"Они благодаря своим корректируемым авиационным бомбам пытаются сломать линию обороны того укрепрайона и продвигаться, захватывать и в дальнейшем. Уменьшение расстояния полета к локации выполнения боевой задачи значительно уменьшает расход ресурса", – отметил Александр Коваленко.

Какая ситуация на фронте