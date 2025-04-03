Уже без техники, – в 3 ОШБр рассказали, как россияне пытаются прорваться на украинские позиции

Россия несет значительные потери на войне против Украины. Российские атаки идут по похожему сценарию.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, на участке, где воюет 3 ОШБр, оккупанты используют большое количество пехоты и дронов.

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Давят на логистику

Как отметил Жорин, на этом участке фронта оккупанты активно пользуются различными беспилотными системами. В частности речь идет и о FPV-дронах на оптоволокне. Также там воюют подразделения, в которых сильно развито направление дронов со сбросами.

Иногда они засыпают целую территорию, потому что у них большое количество дронов. Тех самых "мавиков". Они могут позволить себе терять их в большом количестве. Иногда они делают невозможным логистику для нас. Поэтому самая большая присутствующая угроза на поле боя сегодня – вражеский пехотинец и вражеский дрон,

– объяснил военный.

Конечно, иногда одна из танковых армий оккупантов пытается атаковать на технике. Но в каждом из таких наступлений они теряли почти всю "броню". Очень редко хотя бы какая-то техника возвращалась назад. Поэтому в последнее время попыток атак на технике почти нет.

Но пешие попытки штурмов и постоянная работа вражеских дронов – это ежедневная жизнь на линии боевого соприкосновения,

– сказал Жорин.

Добавим, по состоянию на 3 апреля Россия потеряла более 919 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10521 танк, 21902 боевых бронированных машин, 25625 артиллерийских систем, 1348 РСЗО и т.д.