Ситуация на границе с Беларусью и Россиею: в ГПСУ назвали примерную численность вражеских войск

Украина продолжает наращивать оборонительные возможности и укреплять рубежи по всей протяженности границы с Беларусью и Россией. Эти направления и сегодня привлекают пристальное внимание Сил обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, отметив, что границы Украины с Россией и Беларусью являются довольно разными направлениями. Он также отметил, какое из них сложнее.

Важно Строительство фортификаций затруднено, но работа ведется ежедневно, – Минобороны

Осталось определенное количество военных

Ситуация на границе с Беларусью является неизменной, а также полностью контролируемой.

По ту сторону границы Россия не имеет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение на территории Украины,

– подчеркнул Демченко.

Ранее россияне держали свои подразделения на полигонах в Беларуси. Российские военные проходили там подготовку, слаженность действий с армией Беларуси. Однако в дальнейшем Россия постепенно их выводила на свою территорию для того, чтобы привлекать на направлениях, где ведутся полноценные боевые действия.

"Определенное количество российских военных там еще же все же находится. Возможно около 2 тысяч военнослужащих. Однако это преимущественно персонал, обслуживающий технику, которая осталась на территории Беларуси, и логистику. Это не боевые подразделения", – объяснил спикер ГПСУ.

Сил врага недостаточно

На границе с Россией ситуация сложнее, потому что на этом направлении ежедневно происходят обстрелы, которые осуществляет враг по территории Украины.

На направлениях наших областей – Черниговской, Сумской, Харьковской – количество вражеских сил, сконцентрированных на границе, значительно больше. Ориентировочно – около 20 тысяч военнослужащих.

Однако этих сил на той протяженности границы с Россией, которую сейчас имеем и контролируем, врагу недостаточно для того, чтобы осуществить полноценное повторное вторжение, а также достичь своей стратегической цели,

– отметил он.

В то же время нельзя исключать, что россияне попытаются осуществить какие-то действия для того, чтобы достичь тактических успехов. Однако, по его мнению, вряд ли это удастся противнику, потому что украинские силы продолжают наращивать инженерно-фортификационный потенциал своих оборонительных возможностей.

Сейчас, по словам спикера ГПСУ, невозможно из-за обстрелов осуществлять работы непосредственно по линии границы. Однако строительство фортификаций в максимальной близости к границе проводится постоянно.

"Мы должны создать полноценную сплошную полосу обороны для того, чтобы наши защитники имели возможности и укрытия от вражеских обстрелов, и отражения атак, если россияне попытаются их осуществить", – отметил Андрей Демченко.

Что происходит на границе с Россией