Российские обстрелы и активность ДРГ: Демченко о ситуации на границе с Россией

Россия не прекращает регулярные обстрелы приграничной территории, в частности, речь идет о Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. Также враг периодически предпринимает попытки проникновения с помощью ДРГ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он добавил, что для обнаружение диверсантов используют дроны.

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Активность россиян на границе

Андрей Демченко подчеркнул, что ситуация на границе с Россией отличается от ситуации на границе с Белоруссией. Россияне продолжают регулярные обстрелы украинской территории, а также пытаются проникнуть с помощью ДРГ.

К примеру, за прошлый месяц наши пограничные наряды зафиксировали около 1800 обстрелов, которые Россия совершила по территории Украины. Это по Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. Вдобавок к этому по Сумскому направлению враг пытается использовать ДРГ,

– сообщил спикер.

Однако украинцы понимают все риски, поэтому строят фортификационные укрепления вблизи границы с Россией. Однако проводить инженерные работы непосредственно по линии границы невозможно из-за обстрелов.

Что касается диверсионно-разведывательных групп, то для их выявления применяют БПЛА, мониторящие ситуацию. При обнаружении оккупантов они оскорбляют огонь, что заставляет врага отходить.

Ситуация на границе с Беларусью не изменилась и остается контролируемой. ГНСУ не видит российских сил на территории Беларуси, которые могут совершать какие-либо действия. Демченко сообщил, что Россия вывела свои подразделения, а новых военных не завозила.

Деятельность Госпогранслужбы