Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він додав, що для виявлення диверсантів використовують дрони.

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Активність росіян на кордоні

Андрій Демченко наголосив, що ситуація на кордоні з Росією відрізняється від ситуації на кордоні з Білоруссю. Росіяни продовжують регулярні обстріли української території, а також намагаються проникнути за допомогою ДРГ.

Наприклад, за минулий місяць наші прикордонні наряди зафіксували близько 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території України. Це по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На додачу до цього по Сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ,

– повідомив речник.

Однак українці розуміють всі ризики, тому споруджують фортифікаційні укріплення поблизу кордону з Росією. Однак проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону неможливо через обстріли.

Щодо диверсійно-розвідувальних груп, то для їх виявлення застосовують БпЛА, які моніторять ситуацію. Під час виявлення окупантів вони образу відкривають вогонь, що змушує ворога відходити.

Ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася і лишається контрольованою. ДПСУ не бачить російських сил на території Білорусі, що можуть здійснювати якісь дії. Демченко повідомив, що Росія вивела свої підрозділи, а нових військових не завозила.

Діяльність Держприкордонслужби