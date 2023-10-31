Ба більше, вони навіть не поцуралися вкрасти речі у свого "двохсотого" товариша. Самого окупанта росіяни навіть не намагалися забрати з собою.

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Окупанти "кинули" свого товариша на фронті

Прикордонники розповіли, що на Бахмутському напрямку їхній літальний апарат вистежив окупантів. Зокрема, після цього безпілотник скинув боєприпас та ліквідував одного з окупантів.

Далі сценарій набрав цікавих обертів, адже побратими загиблого окупанта не тільки не забрали його з поля битви. Ба більше, вони забрали цінні речі у нього, полишили тіло та кинулись тікати.

Прикордонники зняли, як окупанти крали речі у свого побратима / Відео Держприкордонслужби

У Держприкордонслужбі наголосили, що така поведінка росіян виправдала всі очікування. Адже загарбники не вперше лишають своїх побратимів помирати напризволяще.

Прикордонники допомагають росіянам іти з України