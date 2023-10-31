Ба більше, вони навіть не поцуралися вкрасти речі у свого "двохсотого" товариша. Самого окупанта росіяни навіть не намагалися забрати з собою.
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Окупанти "кинули" свого товариша на фронті
Прикордонники розповіли, що на Бахмутському напрямку їхній літальний апарат вистежив окупантів. Зокрема, після цього безпілотник скинув боєприпас та ліквідував одного з окупантів.
Далі сценарій набрав цікавих обертів, адже побратими загиблого окупанта не тільки не забрали його з поля битви. Ба більше, вони забрали цінні речі у нього, полишили тіло та кинулись тікати.
Прикордонники зняли, як окупанти крали речі у свого побратима / Відео Держприкордонслужби
У Держприкордонслужбі наголосили, що така поведінка росіян виправдала всі очікування. Адже загарбники не вперше лишають своїх побратимів помирати напризволяще.
Прикордонники допомагають росіянам іти з України
- Українські прикордонники 29 жовтня змогли збити ворожий літак Су-25. Зокрема, це сталося на Авдіївському напрямку, де наразі тривають тяжкі бої, а окупанти гатять по позиціях захисників.
- За кілька днів до цього прикордонники на Бахмутському напрямку розбили колону російських штурмовиків. Так, ворожі солдати намагалися захопити опорний пункт нашого підрозділу, однак українські бійці гідно тримали оборону.
- У Держприкордонслужбі також показали, як 14 жовтня вони влаштували пекельну ніч окупантам на Сватівському напрямку. Там наші захисники знищили ворожу гаубицю Д-30, кілька ворожих позицій з особовим складом та склад боєкомплекту.
- До того ж прикордонники також беруть росіян у полон, щоб поповнювати обмінний фонд та обміняти на захисників, які наразі перебувають у полоні у Росії. Так, вони взяли у полон корінного москвича, який єдиний вижив зі свого підрозділу у російській армії.