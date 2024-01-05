Наступление россиян на Харьков: Свитан ответил, имеют ли россияне силы для этого

В The Telegraph написали, что 15 января российские оккупационные войска могут начать новое наступление под Харьковом. На самом деле, безрезультатные попытки врага продвинуться на Купянском направлении продолжаются с прошлого года.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что жителям Харькова и правобережной части Харьковщины ничего не угрожает. Теперь захватчиков там нет и в ближайшее время не будет.

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"Разворачивание даже такой группировки, как на левом берегу Оскола в районе Купянска, займет несколько месяцев", – отметил Свитан.

Что происходит на левобережье Харьковщины

Левый берег Оскола, Купянск подвергаются наступательным действиям россиян с прошлого года. Там видят определенную подготовку оккупационных войск к увеличению давления.

Прежде всего, враг пытается захватить Синьковку, но с мая прошлого года не смог добиться результата. Утром 28 декабря противник снова попытался атаковать украинские позиции, но только понес потери.

Как минимум до весны россияне будут пытаться двигаться в сторону Харькова – это прогнозируемая ситуация. Мы видим там достаточное количество российских сил и средств,

– заметил Свитан.

Украинские военные контролируют ситуацию и удерживают линию обороны, нанося потери россиянам.

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