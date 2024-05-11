Основные силы враг еще не привлекал, – в Третьей штурмовой о наступлении на Харьковщину

Россияне 10 мая начали наступление на Харьковскую область. В то же время враг еще не успел привлечь свои основные силы.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что происходит в Харьковской области. По его словам, события – абсолютно прогнозируемые для украинской армии.

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Наши силы готовились

Он отметил, что пока ничего критического не произошло. Военный отметил, что враг начал движение. о котором наши силы знали, поэтому успели подготовиться.

Главное, что нужно понимать - пока это больше похоже на прощупывание нашей линии обороны. Свои основные силы противник еще не привлекал,

– объяснил Жорин.

Ситуация на фронте