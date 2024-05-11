Основные силы враг еще не привлекал, – в Третьей штурмовой о наступлении на Харьковщину
11 мая 2024, 12:55Читати новину українською
Источник:Максим Жорин
Россияне 10 мая начали наступление на Харьковскую область. В то же время враг еще не успел привлечь свои основные силы.
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что происходит в Харьковской области. По его словам, события – абсолютно прогнозируемые для украинской армии.
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Наши силы готовились
Он отметил, что пока ничего критического не произошло. Военный отметил, что враг начал движение. о котором наши силы знали, поэтому успели подготовиться.
Главное, что нужно понимать - пока это больше похоже на прощупывание нашей линии обороны. Свои основные силы противник еще не привлекал,
– объяснил Жорин.
Ситуация на фронте
- За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- На Слобожанском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области. На Купянском направлении отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
- На Бахмутском направлении отбито 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области. На Авдеевском направлении удалось отбить 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.