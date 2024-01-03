Ежедневно отбиваем от 10 до 19 атак, – в ОК "Юг" рассказали о силах россиян на левом берегу

Российскими войсками на Юге руководит генерал Михаил Теплинский, который сам является уроженцем Украины. Сообщается, что он бросает так называемые элитные войска на штурмы, подразделения несут большие потери, поэтому их пополняют мобилизованными.

Сосредоточение оккупационных сил на левом берегу действительно очень серьезное. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, добавив, что враг рассматривает для себя это направление как потенциально опасное.

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Какое количество войск есть на левобережье

Противник сосредоточил там десятки тысяч личного состава и несколько сотен единиц боевой техники, вооружения. Однако Силам обороны удалось только за первые дни нового года уничтожить 20 пушек врага. Однако свои артиллерийские обстрелы оккупанты усиливают.

Мы уничтожаем пункты боеснабжения, но обеспечение у них есть, поэтому они продолжают обстрелы. Это свидетельствует о том, что концентрация сил мощная,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Противник отдает себе отчет, что украинские войска уже находятся на левом берегу. Присутствие наших войск является чрезвычайно существенным сигналом для России, ведь означает необратимость и то, что ВСУ будут двигаться только вперед.

Их нарратив, что они вернутся в Херсон, фактически утонул где-то в Днепре, потому что в это уже никто не верит. Россияне не способны продемонстрировать никаких убедительных доказательств этого. Наши подразделения ежедневно отбивают от 10 до 19 их атак,

– добавила Гуменюк.

Каждая отраженная атака для оккупантов означает потери в технике и личном составе. Именно поэтому даже сформированные специализированные группы "элитного офицерства", так же подвергаются жертвам и вынуждены возвращаться на исходные позиции.

"Я думаю, россияне подсознательно понимают, что им нет места на этой земле, просто пока они путают направления", – отметила Гуменюк.

Что происходит на левобережье Херсона