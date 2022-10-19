Наступление в Херсонской области: какие шансы у россиян удержать правый берег

Вооруженные Силы Украины успешно осуществляют наступление в Херсонской области. Оккупанты вскоре могут потерять контроль над правым берегом Днепра.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что действия ВСУ в Херсонской области с точки зрения военной терминологии правильно называть именно наступлением, а не контрнаступлением.

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Грабский объяснил, что контрнаступление происходит после того, как враг совершал наступательные операции, был остановлен, а наши войска начали контрнаступательную операцию.

А сейчас в Херсонской области мы с подготовленных позиций осуществляем систематическое освобождение наших территорий,

– сказал военный эксперт.

Смогут ли россияне удержать правобережье Херсонской области

Грабский добавил, что ВСУ в Херсонской области продолжают активно наступать. Более того, по его словам, очень скоро могут поступить хорошие новости с Херсонского направления.

Вот почему противник и зашевелился. Ведь, скорее всего, россияне не смогут удержать правый берег Днепра, что для нас является абсолютной победой,

– подчеркнул военный эксперт.

О каких "непростых решениях" предупреждал Суровикин

Командующий российским вторжением в Украину Сергей Суровикин предупредил россиян о том, что в отношении Херсона возможны "непростые решения". Грабский предположил, что Суровикин подразумевал именно уход с правого берега Днепра.

Это будет стратегическое поражение Кремля. Ведь после этого россиянам можно будет забыть об Украине, о ее оккупации. Другого шанса пробиться на правый берег Днепра у оккупантов уже не будет,

– подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что в случае отступления оккупантов с правобережья Херсонской области "Николаев, Одесса и даже Молдова могут вздохнуть спокойно". Для них ведь угроза российского вторжения откладывается на неопределенный срок.

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"Только после полного разгрома российской армии можно будет говорить о том, что эта угроза полностью перестала существовать", – заметил Грабский.

Зачем оккупанты объявили "эвакуацию" из Херсона

Тем временем оккупационные власти распространяют призывы к жителям правобережья Херсонской области переселиться на левый берег Днепра или в Россию.

Речь идет о заселении депрессивных регионов России. Горький опыт Донбасса уже об этом свидетельствовал,

– заметил эксперт.

По мнению Грабского, так называемой "эвакуацией" россияне пытаются достичь 2 целей.

Оккупанты будут пытаться смешаться с толпой и под прикрытием гражданских осуществить передислокацию своих войск. Ведь россияне понимают, что украинские военные не будут стрелять по своим людям.

Также Кремль стремится решить демографические проблемы депрессивных регионов России.

Почему Херсонская область так важна для оккупантов

По стратегическим и оперативным соображениям Херсонская область для оккупантов является очень важным регионом.

Сергей Грабский Военный эксперт Отступление с правого берега Днепра будет означать для россиян, что под ударом оказываются коммуникации, ведущие из Крыма и обеспечивающие группировку противника на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской области. Таким образом, освобождение правого берега Днепра создает серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения наших войск на левобережье.

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По словам Грабского, на левом берегу враг не сможет создать серьезные укрепления, потому что эта территория будет находиться под постоянным огневым контролем ВСУ – от Днепра и до Крыма.

География поражения наших огневых средств значительно расширится, и противник это ясно понимает. Херсонская область для них важна, но ситуация складывается так, что они не смогут ее удержать,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что, несмотря на то, что все складывается против России, оккупанты просто так не отступят из Херсонской области. Потому там возможны тяжелые бои.

Сергей Грабский рассказал о наступлении ВСУ в Херсонской области: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: коротко