Ежедневно продвигаемся, – военный рассказал об успехах Украины на Юге

Враг пытается атаковать на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях, но Силы обороны отразили эти атаки. В общем, ситуация на Юге достаточно напряженная.

Командир 1 ОШП им. Дмитрий Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 Каналу, что только в их полосе обороны было более 100 штурмовых действий в течение недели. Ни в коем случае он не имел успеха.

Какая ситуация на Юге?

Вообще, во время ведения штурмовых действий были потери и с украинской стороны. Дмитрий Филатов рассказал о двух погибших и 6 раненых, впрочем потери врага значительно больше.

Мы ежедневно продвигаемся, ведем штурмовые действия. Если сравнивать с противником, то мы провели их гораздо меньше – только 25 штурмовых действий. Но если мы подытожим, то враг не оккупировал ни одного километра в полосе, где находится наш полк,

– подчеркнул командир 1 ОШП.

Украина, в свою очередь, уволила около 8 квадратных километров за этот период. Речь идет примерно об одном километре в сутки. Это результат зеркальных штурмов и технологичности, взвешенных действий и грамотного построения управления. Так удается добиться большего эффекта, чем противник.

К слову, аналитики Института изучения войны подтверждают, что Вооруженные Силы сдерживают врага на ряде направлений. Наступательные операции на Гуляйпольском направлении оказались неуспешными для окупантов. Также не было продвижения и в западной части Запорожской области.

Ранее о продвижении на фронте сообщал майор Андрей Ткачук. По его словам, украинские военные смогли получить тактическое преимущество в Запорожье , там остановили движение врага. В то же время он признал сложность ситуации на Востоке, особенно у Славянска, Константиновки и Северска.

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