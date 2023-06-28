Крым – основная база: как быстро оккупанты могут пополнить резервы на Юге
В рамках новой фазы наступления украинские военные продолжают продвигаться по разным направлениям. В то же время у российских оккупантов еще есть достаточно резервов.
Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и журналист Тарас Березовец. По его словам, ожидания противника по поводу подрыва Каховской ГЭС частично сбылись.
К теме Можем говорить о результативной контрбатарейной борьбе на левом берегу, – Гуменюк
"Противник располагает достаточным количеством резервов. Их тыловая база – это АР Крым, и на этой оккупированной территории противник всегда держит нужное количество резервов, которые может перебросить на самые опасные направления", – сказал Березовец.
У России достаточно резервов: смотрите видео
К тому же, после подрыва Каховской ГЭС существенно усложнилось проведение десантной операции ВСУ на левом берегу Херсонской области. Это позволило россиянам снять часть резервов и перебросить их на Мелитопольское направление.
Резервы есть, но низкого качества
Враг до сих пор контролирует сухопутный мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Поэтому захватчики могут перекидывать подразделения как с полуострова, так и из страны-агрессора. Однако говорится о неопытных солдатах.
"Другой вопрос – какого качества будут эти подразделения. Это будут точно не вагнеровцы, а новонабранные российские бригады", – отметил Березовец.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Одна из причин, почему враг взорвал Каховскую ГЭС – сделать невозможным наступление ВСУ на Херсонском направлении. Прорвать фронт там теперь невозможно из-за подтопления и мокрой почвы, однако это только вопрос времени и погодных условий.
- Как известно, после подрыва Каховской ГЭС оккупанты начали перекидывать свои войска с левобережья. Таким способом враг пытается усилить Запорожское и Бахмутское направления.
- Напомним, утро 22 июня для оккупантов началось не с кофе. Появилась информация о попадании в ряд мостов между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом. Под атаку попал и Чонгарский мост, который превратился в решето.