Иллюзия обороны: военный оценил способность россиян удержать широкий фронт

Россияне пытаются удержать достаточно большую длину фронта. Но с каждым днем это делать им все труднее. Стало известно, что оккупанты собираются бежать из Олешки Херсонской области в Крым.

Также на Юге враг сооружает свои главные укрепрайоны на направлении Токмак – Мелитополь. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог и аэроразведчик добровольческого формирования тергромад Андрей Коваленко. По его словам, на спутниковых снимках этой местности можно увидеть противотанковые рвы. Также оккупанты выстроили позиции круговой обороны на трассах, которые разрезают Юг.

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Техника остается, а военные убегают

Он отметил, что это стратегические трассы, по которым россияне предполагают движение украинских сил.

Политтехнолог вспомнил, что перед освобождением Херсона оккупанты также сооружали много укреплений и имели значительные силы.

Но при отсутствии мотивации, особенно после того, как нашим высокоточным оружием отрезается их логистика и подразделения врага лишены поставок боекомплекта, это уйма техники и солдат превращается в хлам. Техника остается, а военные убегают,

– подчеркнул он.

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Аэроразведчик уверен, что наше командование знает, как сломать оборону окупантов, несмотря на количество людей, которые у них есть.

"Это иллюзия, что они могут держать столь широкий фронт", – считает Андрей Коваленко.

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