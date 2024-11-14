Мусиенко объяснил цель активных действий россиян вблизи Купянска

Россияне двумя колоннами техники прорвались к Купянску, но им не удалось закрепиться. Украинские силы ликвидировали бронетехнику врага и значительную часть личного состава. Однако оккупанты делают это не впервые – они атакуют Купянск, начиная с лета 2023 года.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что за полтора года атак Купянска, враг достиг определенного результата. Наконец он сумел подобраться ближе к городу ценой больших усилий и потерь.

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Удобное направление для атак

Россияне сейчас на Харьковщине пытаются взять в окружение ее левобережную часть на реке Оскол. Они давят на этом участке фронта и угрожают Купянску с целью отвлекающего удара.

Мусиенко заметил, что врагу важно, чтобы украинские силы не перебрасывали подкрепления на Покровское и Кураховское направления и не укрепляли оборону на Запорожье. А забирали войска из Курской области и перебрасывали силы на Харьковщину, чтобы противник успел воспользоваться ситуацией и сконцентрироваться на захвате Донецкой области.

Купянск всегда рассматривался российским командованием как направление удобное для атак. Россияне сейчас имеют определенные результаты за полтора года наступления на город: они прорвались в районе Синьковки, а также на южном фланге, и теперь пытаются вытеснять нашу группировку,

– подчеркнул он.

Для врага это выгодно, потому что он будет иметь хорошую логистику своей группировки, которая сегодня сконцентрированы вблизи Купянска. Поэтому он пытается действовать, вытесняя украинские подразделения.

"Сейчас на Харьковщине работает Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский как раз для того, чтобы по этой ситуации принимать оперативные меры, которые можно принять в текущих условиях", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Где сейчас идут бои

Напомним, что россияне днем 13 ноября двумя колоннами пытались прорваться в Купянск из района Лимана Первого к трассе на Сватово. Первая колонна – в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, однако состав второй колонны неизвестен. Однако украинские силы подбили одну МТ-ЛБ противника, а вторая доехала в район улицы Сватовская, но выехав на улицу Некрасова, была также поражена. Танк также был подбит. Кроме того, была ликвидирована часть российского десанта.

Александр Мусиенко предположил, что российская техника, прорвавшаяся к Купянску, скорее всего была замаскирована под принадлежащую ВСУ.

Поэтому возникла такая ситуация. Это не произошло вследствие того, что Силы обороны где-то отступили или ослабили позиции. Врагу действительно это удалось, потому что у ВСУ не было должной координации и очевидно, в частности, операторы дронов, когда увидели "боевую машину Вооруженных Сил Украины", не поразили ее,

– объяснил он.

В то же время все эти события не означают, что бои идут непосредственно в Купянске. Они, по словам Мусиенко, продолжаются неподалеку восточных и северо-восточных окраин города.

Ситуация в Купянске: смотрите на карте