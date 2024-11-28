Ситуация продолжает ухудшаться: что происходит на фронте

На Кураховском направлении, так же как и на Времовском, ситуация продолжает ухудшаться.

Ситуация на фронте

К западу от Селидово ВСУ не могут сдержать наступление 90-й танковой дивизии противника, поддержанный действиями 27-й МСД из состава 2-й общевойсковой армии. Так же как в полосе группировки войск противника "Восток" в районе Великой Новоселки и Раздольного оккупанты продолжают продвигаться на запад. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Склонность российского военного командования к обходам и захватам вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые сейчас исповедуют в российской армии.

Но каждый раз это почему-то снова становится "откровением" для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять основные узлы со слабыми, а то и вообще не прикрытыми флангами.

Вместо создания против флангов более или менее мощных тактических групп в глубине своей обороны, которые могли бы в случае необходимости не дать противнику расширять свои вклинения на его флангах, командование ВСУ продолжает уделять основное внимание именно удержанию конкретных "узловых пунктов". Причем, делает это в условиях очевидной неспособности обеспечить фланги этих "узлов".

Хорошо, когда противник по определенным причинам не может их обойти, как это сейчас происходит в районе Часового Яра, и он вынужден штурмовать\атаковать в лоб. Но в основном россияне не сталкиваются с такими сложностями.

В конце концов, из этих "узлов" обороны все равно приходится отходить, потому что враг уверенно их обходит по флангам, и в случае несвоевременного принятия решения на отход, просто перерезает пути подвоза МТЗ и переброски подкрепления. Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, Селидово, так сейчас происходит в районе Курахово и, очевидно, произойдет в Торецке и Покровске в течение зимы.

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Методология очевидна – мощные фланговые ударные группы и одна – две оперативно-тактические группы.

Как это выглядит на практике? А так, как это сейчас происходит на Кураховском и Времовском направлениях. Две фланговые ударные группы:

вторая ЗВА противника и 90-я танковая дивизия сейчас активно наступают на запад от Селидово, очевидно на рубеж Новотроицкое – Украинка. Они не только делают дальнейшую оборону южного берега Кураховского водохранилища бесперспективной, но и обходят Покровск с юга;

36 и 29 ЗВА противника и две отдельные бригады морской пехоты обходят правый фланг всей нашей группировки, которая обороняется в районе южнее Курахово.

Ну и две сковывающие группы:

51 ЗВА с частью сил второй ЗВА с севера;

8 ЗВА и силы 68-го армейского корпуса.

Они, по сути, вытесняют наши войска по фронту.

Как россиянам удается достичь своего

Я не могу сказать, что украинское командование в этом смысле, чего-то кардинального не понимает, или не осознает смысла замыслов противника. По характеру его реакции становится понятно, что оно вполне понимает то, что делает враг. Однако, скорее всего, у него просто не хватает сил и ресурсов реагировать на эти действия в достаточной степени.

Например, упорная оборона украинских подразделений в районе Константинопольское – Успеновка – Гановка – Трудовое по реке Сухие Ялы несколько притормозила крайние правый фланг УВ "Восток". Так же как упорные оборонительные бои ВСУ в районе Сонцовки и Зари немного отсрочили во времени "быстрое" занятие Курахово.

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Однако, даже столкнувшись с таким противодействием, россияне находят способ упорно гнуть свою линию. Они просто расширяют масштаб и ширину "обхода и захвата".

Не получилось через Сонцевку – прорвемся на Украинку. Уперлись в Успеновке – не проблема, прорвемся через Разлив и Раздольное, и так далее. То есть главный принцип россиян понятен.

Командование противника, очевидно, знает о нехватке людей и ВВТ в передовых частях и соединениях ВСУ и пытается их еще более "растягивать по фронту". От каждого дополнительно "нарезанного" километра в полосу обороны той или иной бригады, ее общий уровень устойчивости точно не улучшается.

Сейчас противник может себе это позволить, потому что имеет очевидное преимущество в людях и ВВТ, хотя, конечно, не бесконечное. От определенных "заманчивых предложений" на оперативно-тактическом уровне и ему приходится отказываться из-за ограниченности собственных ресурсов.

Как с этим бороться и как противодействовать этому

Существует несколько вполне приемлемых для нынешних условий методов. По понятным причинам, я их здесь описывать не буду, но они хорошо известны в истории военного искусства. Думаю, украинское командование также знает о них.

Как бы там ни было, но пока я не вижу особых причин для очень модных сейчас в социальных сетях и СМИ причитаний и громких заявлений, типа "фронт посыпался и разваливается".

ВСУ продолжают вести боевые действия в плановом, а не хаотично-случайном характере. Да, обороняются и отходят на определенных направлениях. Но даже при таких условиях ведут упорные арьергардные бои, которые стоят россиянам очень дорого, что, в свою очередь, объективно стачивает и его дальнейшую способность к атакующим действиям в перманентном режиме.

По сути, сейчас российское командование обменивает значительную часть своих стратегических резервов, которые оно накопило в 2024 году, на Курахово и Угледар, ну и частично – на кусок своей Курской области.

Стоит ли оно того, именно в стратегическом смысле? Вопрос очень риторический.