Силы врага там преобладают: что помогает ВСУ на левом берегу Днепра

Российские оккупанты пытаются вытеснить украинские силы из левобережья Херсонщины. Несмотря на количественное преобладание неприятеля, ему это не удается.

Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал 24 Каналу ситуацию на левом берегу Днепра. По его словам, Силы обороны имеют там свои преимущества.

Вашему вниманию У россиян нет другого выхода: как может измениться ситуация на левобережье Херсонщины

"Я думаю, история вокруг этого плацдарма уже вошла в военную историю, поскольку там против нас действуют силы, которые нас абсолютно преобладают", – констатировал Попович.

Какие преимущества имеют украинские военные

Эффективность действий Сил обороны на левобережье Херсонщины приумножает правый берег, потому что он высокий, а также западная дальнобойная артиллерия.

Кроме того, нельзя недооценивать работу операторов дронов, которые выявляют скопление врага на обозримых для артиллерии дистанциях.

К тому же весит незаурядный героизм защитников.

Что будет дальше

"Пока дальнейшая судьба этого плацдарма остается неизвестной. Мы его удерживаем, а враг пытается его ликвидировать. Что будет дальше с этим плацдармом – очень трудно сказать", – отметил Попович.

Все будет зависеть от решения командования, но удержание плацдарма кое о чем свидетельствует. Возможно, Силы обороны ожидают улучшения ситуации до такой степени, чтобы развить наступление на этом участке фронта.

В общей сложности плацдарм имеет два сценария событий: или его ликвидируют, или его расширяют.

Россияне не могут вытеснить ВСУ из левого берега Днепра: основное

В британской разведке прокомментировали ситуацию на левобережье Херсонщины. Там отметили, что, несмотря на количественное преимущество, враг не может вытеснить украинские силы, потому что имеет слабую подготовку и координацию действий.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что теперь наблюдают такую себе "тахикардию" во вражеских штурмах. Россияне то увеличивают атаки, то уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями.

Тем временем к Крынкам могут перебросить подразделения новой частной военной компании. Речь идет о "Собянинском" полке, названом в честь мэра Москвы.