Не лечат даже ранения средней тяжести, – Гайдай о проблемах россиян в Луганской области

Оккупанты похитили из больниц временно оккупированной Луганской области медицинское оборудование, которое туда закупили до 24 февраля 2022 года, и вывезли его в "медгородок" в Луганск. Все больницы на оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, но профессиональную медпомощь им оказать не могут, ведь все оборудование в Луганске.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что пока туда довозят тяжелых "трехсотых" оккупантов, они становятся "двухсотыми".

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"Раненым средней тяжести приписывают, что это "легкое ранение" и отправляют на фронт. Офицеров лечат нормально", – рассказал Гайдай.

Какая ситуация в Луганской области

Ситуация в Луганской области, по словам экс-председателя Луганской ОВА, напряженная и тяжелая, но контролируемая Силами обороны Украины. Россияне 2 недели назад пытались провести "огромное наступление", но его украинские защитники остановили. Однако оккупанты не оставляют попыток пытаться продвигаться вперед с помощью авиации, тяжелой техники и большого количества обстрелов.

Бросают в наступление роты солдат, но сейчас ничего не помогает. Там стабилизировали Силы обороны ситуацию и уже держат под контролем,

– подчеркнул Гайдай.

Задание россиян

Оккупанты в Луганской области собрали более 1000 единиц тяжелой техники, много боекомплекта и около 100 тысяч личного состава. Враг может вести артиллерийские обстрелы 4 часа подряд.

"Они хотят, вероятнее всего, выйти на админграницы Луганской области, потому что эту задачу никто не отменял", – добавил бывший глава Луганской ОВА.

Также оккупанты, вероятно, ставят своей целью и оттеснить украинские войска, чтобы ослабить позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Там, где есть успехи. Чтобы оттуда украинские резервы перебросили на Сватовско – Купянское направление или в направлении Кременная – Лиман. Кроме того, возможно, россияне хотят расколоть группировку Вооруженных Сил Украины на две части. Однако это маловероятно.

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Кто воюет на стороне врага

В Луганской области есть подразделения оккупантов "Шторм Z" – зэков, которые заключили контракты с минобороны России. Их контролируют кадыровцы из подразделения "Ахмат".

"Эти все силы – это больше мобилизация сработала. Плюс работа по тюрьмам не закончилась. Набор в "Вагнера" закончился, а "Шторм Z" – продолжается", – отметил Сергей Гайдай.

Ситуация на фронте