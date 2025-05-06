Минус 50 российских мотоциклов под Новопавловкой: Волошин рассказал о тактике вражеских штурмов

В своих штурмах россияне пытаются применять легкомоторную и маневренную технику. В частности, несколько дней назад на Новопавловском направлении враг потерял около 50 мотоциклов.

Детали рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Как противник идет в штурмы

По словам Волошина, во время штурмов возле Новопавловки россияне потеряли около 50 мотоциклов, в частности 15 – 20 квадроциклов и багги.

Применение именно такой техники мотивировано необходимостью быстро перемещаться на поле боя. Во время штурма малой группы из 5 – 7 пехотинцев на 3 – 4 мотоциклах одно транспортное средство оснащен системой РЭБ для прикрытия.

Они (россияне – 24 Канал) пытаются как можно быстрее добраться до наших позиций и закрепиться, после чего их очень трудно отбивать,

– рассказал спикер.

Напомним, недавно 1-й корпус НГУ "Азов" показал штурм оккупантов на мотоциклах с советскими флагами. Вражескую колонну уничтожили бойцы 12-й БрСпП "Азов" и 49-го ОШБ "Карпатская Сечь".