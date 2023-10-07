Может, пополнит "концерт Кобзона", – Хлань о предателе, которого взорвали в Новой Каховке
В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области взорвали автомобиль секретаря партии "Единая Россия" – Владимира Малова. Коллаборанта с тяжелыми ранениями доставили в больницу, где оказывают помощь.
Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань прокомментировал 24 Каналу очередной инцидент с предателями на оккупированных территориях. По его словам, Малов активно агитировал за "Единую Россию" на состоявшихся в сентябре псевдовыборах.
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"Сегодня его авто было подорвано. Будем надеяться, что он пополнит "концерт Кобзона", как все предатели должны это сделать", – констатировал Хлань.
Подрыв автомобиля Малова уже подтвердили так называемый "председатель" оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо и так называемый "сенатор областного совета" Игорь Кастюкевич.
Принял участие в "поздравлении" Путина
Сегодня, 7 октября, российский президент отмечает свой день рождения. Известно, что Малов принял участие в акции "приветствия" – в Геническе организовали отдельный штаб для сбора писем Путину. Но, может быть, финальный акт коллаборанта еще впереди.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Утром 6 октября российские оккупанты обстреляли центр Херсона. Было попадание в жилые дома. По предварительным данным, пострадал один человек.
- Кроме того, 5 октября враг ударил по Бериславу и попал в больницу. В результате атаки пострадали двое медработников, а также были повреждены два автомобиля скорой помощи.
- К тому же 3 октября россияне применили авиацию против жителей Антоновки. Были разрушены дома, возник пожар. К сожалению, один человек погиб, еще семь – получили ранения.