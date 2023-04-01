Залужный показал, как артиллеристы выполнили боевое задание с помощью британской пушки L119

Украинские защитники продолжают наносить россиянам сокрушительные потери. В частности, им в этом помогает оружие, предоставленное партнерами.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 1 апреля показал мощное видео наших бойцов.

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Залужный показал видео работы украинских защитников

Главнокомандующий ВСУ показал, как украинские артиллеристы выполняют боевое задание с помощью британской пушки L119.

Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек". Спасибо всем, кто защищает,

– заметил Залужный.

Смотрите видео работы украинских бойцов

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Общие потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 1 апреля украинские защитники ликвидировали 173 990 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.

Также враг стремительно теряет технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, наши бойцы уже уничтожили: