Залужный показал, как артиллеристы выполнили боевое задание с помощью британской пушки L119
Источник:телеграм Валерия Залужного
Украинские защитники продолжают наносить россиянам сокрушительные потери. В частности, им в этом помогает оружие, предоставленное партнерами.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 1 апреля показал мощное видео наших бойцов.
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Залужный показал видео работы украинских защитников
Главнокомандующий ВСУ показал, как украинские артиллеристы выполняют боевое задание с помощью британской пушки L119.
Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек". Спасибо всем, кто защищает,
– заметил Залужный.
Смотрите видео работы украинских бойцов
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Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 1 апреля украинские защитники ликвидировали 173 990 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.
Также враг стремительно теряет технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, наши бойцы уже уничтожили:
- танков – 3616;
- боевых бронированных машин – 6981;
- артиллерийских систем – 2683;
- РСЗО – 527;
- средств ПВО – 279;
- самолетов – 306;
- вертолетов – 291;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5528;
- специальной техник – 296.