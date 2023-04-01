Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 1 квітня показав потужне відео наших бійців.

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Залужний показав відео роботи українських захисників

Головнокомандувач ЗСУ показав, як українські артилеристи виконують бойове завдання за допомогою британської гармати L119.

Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок". Дякую всім, хто боронить,

– зауважив Залужний.

Дивіться відео роботи українських бійців

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Загальні втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 1 квітня українські захисники ліквідували 173 990 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.

Також ворог стрімко втрачає техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, наші бійці вже спопелили: