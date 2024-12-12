Есть 3 важных фактора, влияющих на ситуацию возле Покровска

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов сообщил, что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация из-за управленческих и организационных проблем в командовании ОТУ "Донецк". Однако кроме этого на ситуацию возле города влияют еще два фактора.

О них 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что говорится об определенных преимуществах со стороны врага и усталости ВСУ. Поэтому Украине стоит изменить подходы к стратегической обороне.

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3 важных фактора, влияющих на ситуацию возле Покровска

Военный эксперт объяснил, что на ситуацию возле Покровска влияют 3 фактора:

Значительное преимущество вражеских сил и средств, то есть в личном составе и вооружении (боеприпасы, огневое воздействие);

Физическая и эмоциональная усталость украинских военных, которые уже длительное время защищают позиции у Покровска без ротации;

Принятие украинскими командирами определенных нерациональных решений.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

По словам Селезнева, только время покажет, как эти вопросы решат Министерство обороны Украины, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или даже на Ставке Верховного Главнокомандующего.

Однако то, что нужны коренные изменения относительно подходов, использования сил и средств, рационального подхода стратегической обороны – это очевидно. Надеюсь, что соответствующие реакции будут,

– подчеркнул военный эксперт.

К слову, в отчете Института изучения войны аналитики отметили, что российские оккупационные войска возобновили наступательные операции на Покровск, осуществив маневры с юга, продвинувшись на запад и северо-запад от Селидово. Оккупанты наступают для того, чтобы заставить украинские силы отойти, и вероятно, продолжат наступление после зимы в 2025 году.