Уже не способны наступать: эксперт сказал, как изменились действия россиян на Покровском направлении
- Российские войска пытаются продвигаться севернее Покровска и Мирнограда. Атаки в городах также фиксируют.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, чего ожидать дальше.
Ситуация возле Покровска и Мирнограда остается сложной. Российские оккупанты пытаются продвигаться севернее обоих городов.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что первоочередной план врага еще в прошлом году предусматривал захват агломерации Покровск – Мирноград, а севернее – Константиновки и Дружковки. Уже тогда оккупанты должны были бы перейти к Славянску и Краматорску. Они не смогли реализовать эти планы.
Читайте также Россияне совершили новые прорывы границы на Сумщине и продвигаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю
Чего ожидать возле Покровска и Мирнограда?
По словам Жмайло, Силы обороны продолжают удержать северные окраины Покровска и Мирнограда. Судя по карте боевых действий, враг старается меньше атаковать "в лоб", а переходит к атакам в направлении Гришино и Родинского. Они расположены на севере от этой агломерации.
Так враг хочет заблокировать наши гарнизоны через так называемые "клещи". Наши подразделения там действуют фактически отдельно, ведь враг перерезал сообщение между Покровском и Мирноградом,
– сказал Жмайло.
Обратите внимание! В DeepState сообщили, что российская армия находится в Покровске. Враг пытается просачиваться в северную часть города. Но не менее важные бои происходят возле Гришино и Родинского. А Родинское – последний населенный пункт, который дает возможность выйти из Мирнограда.
По его мнению, группировка враг истощила свой наступательный потенциал на этом направлении. Если они продвинутся в направлении Гришино и Родинского, то в дальнейшем будут нуждаться в усилении.
Силы обороны усиливали эти позиции. Если враг туда дойдет, то потребует привлечения большего количества личного состава, чтобы продвигаться вперед. Возможно, они сделают определенную "передышку" на этом участке фронта в таком случае,
– считает Жмайло.
Какая ситуация возле Покровска и Мирнограда: смотрите карту боевых действий
Ситуация на фронте
- Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал о боях на Покровском направлении. На этом участке фронта враг продолжает наступать малыми штурмовыми группами. Они становятся целями для украинских дронов.
- Аналитики Института изучения войны считают, что Россия собирается усилить наступление в летний период. В частности они сосредоточатся на Юге и на Востоке. Это свидетельствует о том, что Россия не хочет прекращать войну.
- Военнослужащий Кирилл Сазонов заметил, что наступление на этих участках фронта, о которых упоминал Институт изучения войны, уже продолжается. Основные направления для врага сейчас: участок возле Гуляйполя, чтобы продвинуться ближе к Запорожью, и неоккупированная часть Донецкой области.