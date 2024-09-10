Враг может расширить южный фланг: Свитан назвал 3 опасных направления вблизи Покровска

Россияне месяц назад совершили прорыв в сторону Покровска. Однако украинское командование усилило это направление и сейчас наступление врага на город приостановлено. Однако он продолжает пытаться продвигаться по южному флангу.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что движение российских войск сейчас разделилось на три направления. Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что стратегия командования работает – врага удалось остановить на Покровском направлении.

Важно Враг подошел под Украинск, ВСУ наступают в Нью-Йорке: как изменилась линия фронта за неделю

Это очень опасно

Россияне, по словам военного эксперта, разделили свои силы по меньшей мере на 3 направления.

Первое – на Покровск, где враг примерно за 10 километров до города уперся в оборону, которую успели создать украинские силы. Там россияне остановлены и уже вторую неделю не продвигаются.

Противник имеет недостаточное количество резервов для глубокого вклинения, ведь от Покровска до Донецка – более 50 километров. Поэтому создать на этом расстоянии достаточное количество сил, средств, укреплений для около 100 тысяч оккупантов, очень сложная задача,

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

Однако враг имеет силы и средства для расширения южного фланга на Покровском направлении. Враг будет пытаться выйти здесь на второе направление – Селидово – Украинск. В районе Украинская он движется на юг и имеет планы выйти на Курахово.

Третье направление – Угледар – Курахово. Россияне делают попытки продвигаться в районе Угледара и на северо-восток от Курахово, чтобы выйти в город.

Обратите внимание! Генерал армии Николай Маломуж подчеркнул, что после остановки россиян на Покровском направлении они переместились на юг – к Угледару, чтобы создать там предпосылки для фланговых атак и даже окружения отдельных подразделений ВСУ. Это нужно врагу, чтобы Украина не ударила с южного направления по его войску.

На юге – в районе Украинска, Курахово и Угледара у противника положительная динамика продвижения. Это означает, что мы теряем сотни метров и даже километры своей территории, и это очень опасно,

– отметил он.

Сейчас находятся под серьезным прессингом врага украинские гарнизоны в Курахово и Угледаре. Поэтому, по мнению военного эксперта, нам нужно искать резервы и привлекать их там, чтобы предотвратить потерю этих городов.

"Враг вряд ли продвинется сразу на Покровск и дальше он точно не пойдет на Днепр и Запорожье. Недостаток сил и средств не позволит ему это сделать. Однако вероятно выровнять линию фронта по границе Донецкой области в сторону Покровска с юга россияне смогут, если ВСУ в ближайшие несколько недель не усилят Кураховское и Угледарское направления", – отметил Роман Свитан.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте