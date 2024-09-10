Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що рух російських військ наразі розділився на три напрямки. Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що стратегія командування працює – ворога вдалося зупинити на Покровському напрямку.

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Це дуже небезпечно

Росіяни, за словами військового експерта, розділили свої сили щонайменше на 3 напрямки.

Перший – на Покровськ, де ворог приблизно за 10 кілометрів до міста уперся у в оборону, яку встигли створити українські сили. Там росіяни зупинені і вже другий тиждень не просуваються.

Противник має недостатню кількість резервів для глибокого вклинення, адже від Покровська до Донецька – понад 50 кілометрів. Тому створити на цій відстані достатню кількість сил, засобів, укріплень для близько 100 тисяч окупантів, дуже складне завдання,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Проте ворог має сили та засоби для розширення південного флангу на Покровському напрямку. Ворог намагатиметься вийти тут на другий напрямок – Селидове – Українськ. В районі Українська він рухається на південь і має плани вийти на Курахове.

Третій напрямок – Вугледар – Курахове. Росіяни роблять спроби просуватись в районі Вугледара та на північний схід від Курахового, щоб вийти у місто.

Зверніть увагу! Генерал армії Микола Маломуж підкреслив, що після зупинення росіян на Покровському напрямку вони перемістилися на південь – до Вугледару, щоб створити там передумови для флангових атак і навіть оточення окремих підрозділів ЗСУ. Це потрібно ворогу, щоб Україна не вдарила з південного напрямку по його війську.

На півдні – в районі Українська, Курахового та Вугледара у противника позитивна динаміка просування. Це означає, що ми втрачаємо сотні метрів та навіть кілометри своєї території, і це дуже небезпечно,

– зазначив він.

Зараз перебувають під серйозним пресингом ворога українські гарнізони в Кураховому та Вугледарі. Тому, на думку військового експерта, нам потрібно шукати резерви та залучати їх там, щоб запобігти втраті цих міст.

"Ворог навряд чи просунеться одразу на Покровськ та далі він точно не піде на Дніпро та Запоріжжя. Нестача сил та засобів не дозволить йому це зробити. Проте імовірно вирівняти лінію фронту по кордону Донецької області у бік Покровська з півдня росіяни зможуть, якщо ЗСУ у найближчі кілька тижнів не посилять Курахівський та Вугледарський напрямки", – наголосив Роман Світан.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті