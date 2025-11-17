Все это является следствием постоянной работы "конвейера" новоприбывших военных. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что это помогает украинским защитникам на тактическом уровне.

Почему россияне жалуются под Покровском?

Партизаны движения "Атеш", ссылаясь на собственные источники в войске врага, сообщили, что россияне под Покровском все чаще страдают от "дружественного огня", российские операторы БпЛА все чаще наносят удары по собственным штурмовым подразделениям.

Военный обозреватель объяснил, что "дружественный огонь" является свечением того, что противник гоняет свое войско без внутренней координации. В частности, диверсионные группы могут не сообщать смежникам о том, что они планируют выдвигаться.

"Дружественный огонь" – это вообще такая российская традиция. Они сами сбивают свои самолеты, не говоря уже об отдельных пехотинцев. Здесь ничего удивительного нет. Россияне уже жалуются, что этот хаос создают украинские спецподразделения,

– подчеркнул он.

По словам Тимочко, все это является следствием вражеской стратегии скрытого просачивания, но современное поле боя довольно смешанное. Кроме того, оккупанты часто переодеваются в гражданскую одежду и их же военные не могут понять, что это "свои".

Интересно! В "Атеш" также отметили, что на Покровском направлении между штурмовиками и операторами БпЛА растет открытая конфронтация. Агенты фиксируют перестрелки, а дронаров все чаще обвиняют в якобы работе в пользу украинцев.

Поскольку Россия постоянно завозит на Покровское направление новых штурмовиков, они не могут адаптироваться и привыкнуть друг к другу. Новоприбывшие россияне также не могут наладить контакт со смежными подразделениями, что в будущем приводит к проблемам.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Военный обозреватель добавил, что врагу плевать на потери, поэтому российское командование часто может "обнулять своих за проступки". Стратегически это не изменит ситуацию на поле боя, но все же таким образом противник выполняет тактическую работу вместо ВСУ.

Последние новости с Покровского направления: кратко