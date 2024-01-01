Более 500 тысяч противотанковых мин: на Севере продолжается укрепление границ

В северных регионах Украины продолжаются мероприятия по укреплению границ. На возможных направлениях вражеского наступления установили более 500 тысяч противотанковых мин.

Командующий силами обороны Украины Сергей Наев сообщил, что системы минно-взрывных и других заграждений наращивают с июня 2022 года. По решению Ставки Верховного Главнокомандующего, продолжается фортификационное оборудование позиций второй линии.

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"Мы совместно создаем условия для того, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне стала абсолютно непроходимой для вражеских сил", – подчеркнул Наев.

По его словам, плотность минно-взрывных заграждений удалось увеличить в 16 раз. Помимо противотанковых мин, установили также противопехотные взрывные устройства, фугасы, минированные завалы.

К тому же установили невзрывные заграждения и подготовили к разрушению мосты и дороги.

Продолжается противодиверсионная работа

В случае враждебных попыток прорвать государственную границу создали контрдиверсионные резервы.

Противодиверсионные резервы применяют различные тактики действий, которые изменяются в соответствии с конкретной боевой ситуацией, что позволяет вовремя выявить попытки прорыва вражеских сил,

– отметил Наев.

На самых угрожающих направлениях используют инженерные препятствия, средства контроля и наблюдения за местностью и авиаразведку.

Ситуация на Севере: последние новости

Российские оккупанты 1 января обстреляли Сумщину "Шахедами". По состоянию на 18:00 известно о двух погибших.

Раньше на Черниговщине активизировались российские диверсионно-разведывательные группы. Власти заверили, что идет усиление фортификаций.

Сейчас на беларусской границе спокойно, но расслабляться рано. Ситуация может измениться в любой момент, поэтому нужно быть наготове.

В трех пограничных областях России – Белгородской, Курской и Брянской – держат 19 тысяч солдат. Кроме военных объектов, оккупанты пытаются разрушить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру.