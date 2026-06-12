В "Рубеже" рассказали, что творит Россия на Славянском направлении

Российские военные корреспонденты сообщают о продвижении на Славянском направлении. Оккупанты действительно добиваются определенных успехов, но основное внимание они уделяют террору в отношении мирного населения прифронтовых городов.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что сейчас врагу не так интересно уничтожать логистику, как убивать население. Таких преступлений только в нескольких населенных пунктах фиксируют очень много.

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Что Россия творит на Славянском направлении?

Офицер бригады "Рубеж" НГУ отметил, что, к сожалению, на Славянском направлении противник имеет определенные успехи. Россияне акцентируют внимание именно на городе Краматорск – ежедневно туда прилетают десятки КАБов, дронов "Молний" и FPV-дронов.

Противник пытается сделать все, чтобы из города уехало гражданское население. Оккупанты могли бы выбивать логистику, чтобы не дать возможности обеспечить город для функционирования, но они прибегают к другим методам.

Они уничтожают непосредственно город. Обстреливают большое количество домов, гражданских автомобилей. Недалеко от города Славянск была ситуация, когда электрик взобрался на столб, чтобы восстановить электроснабжение, а россияне обстреляли его с помощью дрона,

– подчеркнул он.

Офицер бригады о Славянском направлении: смотрите видео

Отченаш добавил, что, несмотря на постоянные атаки, жизнь в Славянске и Краматорске продолжается. Однако это довольно опасно, ведь расстояние до линии фронта невелико.

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Ситуация на фронте в Донецкой области

Россияне пытаются взять под полный огневой контроль Константиновку, чтобы впоследствии туда могли проникать небольшие штурмовые группы. Интересно, что Владимиру Путину докладывают, якобы, российская армия скоро пойдет и на Краматорск.

В Институте изучения войны отметили, что для захвата Константиновки оккупанты привлекли элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения. Ранее российской тактической группе "Дзержинск" удалось добиться тактического прорыва в западной части города.

Помимо Славянска, российские войска продолжают наступательные операции в направлениях Покровска и Новопавловки.