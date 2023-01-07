Россияне сбросили взрывчатку прямо во двор на Сумщине: хозяин чудом выжил
Источник:телеграмм Дмитрия Живицкого
Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумщину. В частности, 7 января они сбросили взрывчатку прямо во двор гражданского.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации в пограничном районе по состоянию на 21:00.
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Что происходило на Сумщине 7 января
️ По словам Живицкого, российские оккупанты в Великописаревской общине сбросили 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.
Мужчина чудом не пострадал,
– заметил председатель ОВА.
В свою очередь, в Шалыгинской общине россияне дважды открывали огонь из пулеметов. Всего было 17 очередей.
Обломки вражеской взрывчатки / Фото Дмитрия Живицкого
Позже глава ОВА уточнил, что после 20:00 враг открывал огонь из пулемета в направлении Шалыгинскогой общины. Всего было 16 очередей.
"По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – добавил Живицкий.
Также он обнародовал фото обломков от вражеской взрывчатки в Великописаревской общине.
"Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!" – подытожил председатель ОВА.
Россияне бросили взрывчатку во двор гражданского / Фото Дмитрия Живицкого
Обстрелы украинских городов: коротко
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая из-за атаки россиян по столице 29 декабря.
- Уже через несколько дней, 4 января, враг атаковал одну из электростанций ДТЭК. К счастью, обстрел прошел без пострадавших.
- Однако в тот же день из-за обстрела Никополя Днепропетровской области погиб 64-летний мужчина.
- Также под ударами россиян был Купянск в Харьковской области. Враг ранил двоих мужчин. На местах прилетов возникли пожары.